Armatohaubice K9 dla Wojska Polskiego. Kolejna partia dotarła do portu w Gdyni

W niedzielę do portu w Gdyni dotarła kolejna partia, tym razem 18, koreańskich armatohaubic K9 dla Wojska Polskiego.

Agencja Uzbrojenia poinformowała w niedzielę na platformie X, że “Dziś do portu w Gdyni dotarł transport obejmujący 18 fabrycznie nowych haubic samobieżnych K9A1”. Jak podkreśla AU, w efekcie Wojsko Polskie niebawem będzie posiadało 66 koreańskich armatohaubic.

W ostatnich dniach Korea Południowa dostarczyła także sześć haubic K9 siłom zbrojnym Estonii. W efekcie kraj posiada już łącznie 24 egzemplarze.

