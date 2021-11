AniJednegoWięcej – Młodzież Wszechpolska zapowiada manifestację solidarności ze Strażą Graniczną i Wojskiem Polskim

Nagrania z polsko-białoruskiej granicy przypominają sytuację, z którą mieliśmy do czynienia w przypadku państw Europy Południowej kilka lat temu. Hordy imigrantów szturmują granicę Rzeczypospolitej. Straż Graniczna i Wojsko Polskie dzielnie stawiają im czoła – napisali wszechpolacy w zapowiedzi manifestacji.

Solidaryzujemy się ze Strażą Graniczną i Wojskiem Polskim. Sprzeciwiamy się wszelkim szkodliwym wypowiedziom celebrytów i lewicowych polityków, którzy szkodząc Polsce, nakłaniają do przyjmowania nielegalnych imigrantów, spełniając w ten sposób oczekiwania reżimu Aleksandra Łukaszenki. Widzimy się w sobotę 13 listopada w Warszawie o godzinie 12:00. Dokładna lokalizacja wydarzenia zostanie podana wkrótce – czytamy na stronie wydarzenia.

W poniedziałek na Twitterze pojawiły się nagrania przedstawiające rekordową grupę nielegalnych imigrantów, którzy idą w kierunku granicy z Polską. Bardzo niepokojące informacje z granicy. Na Białorusi, przy granicy z Polską, zgromadziła się duża grupa migrantów. Ruszyli właśnie w stronę granicy RP. Będą próbowali masowo wkroczyć do Polski – poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Do wpisu dołączył nagranie przedstawiające bardzo dużą grupę nielegalnych imigrantów, którzy idą w kierunku granicy z Polską.

Cudzoziemcy podejmują pierwsze próby szturmowania polskiej granicy. Polskie służby użyły gazu łzawiącego. MSWiA poinformowało o udaremnieniu próby sforsowania granicy.

Niezależny białoruski dziennikarz Tadeusz Giczan opublikował w niedzielę nagranie pokazujące, jak uzbrojeni i zamaskowani białoruscy funkcjonariusze przepychają nielegalnych imigrantów przez ogrodzenie obok pasa granicznego. Na nagraniu widać w większości kobiety i dzieci. Wcześniej Tadeusz Giczan informował, że sobotnie duże zebranie migrantów w Mińsku prawdopodobnie miało na celu organizację podróży na przejście Kuźnica-Bruzgi, by próbować przekraczać granicę jedną grupą. Taksówek z migrantami miało być tyle, że aż utworzył się korek. Giczan dołączył do wpisu screen komunikatu opublikowanego w mediach społecznościowych, napisanego w języku arabskim, zachęcającego imigrantów do zebrania się przed Galerią Mińską w celu ustalenia dnia podejścia pod polską granicę.

Ok, this is the most disturbing border video I’ve seen so far. Lukashenko’s armed thugs dressed like ISIS militants are quite literally pushing women and children over the Polish border fence and forming a human shield to prevent them from returning to Belarus. Please RT! pic.twitter.com/WzvpLmHzhz

— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 7, 2021