Amerykański senator: USA mogłyby kupić rosyjski system S-400 od Turcji

Senator Partii Republikańskiej USA John Thune zaproponował w zeszłym tygodniu zmianę ustawy o budżecie obronnym USA na rok 2021 r. (NDAA), pozwalającą na kupienie rosyjskich systemów S-400 od Turcji – poinformował w poniedziałek portal „DefenseNews”. Miałoby to doprowadzić do przerwania impasu pomiędzy Ankarą i Moskwą, do którego doszło, w związku z zamówieniem przez Turcję rosyjskich systemów S-400 od Rosji i możliwością całkowitego wykluczenia kraju przez USA z wielonarodowego programu F-35.

Propozycja prawodawcza nie precyzuje czy Ankara posiada prawo do odsprzedania zestawów bez zgody Moskwy.

Przewodniczący Senackiej Komisji Stosunków Zagranicznych Jim Risch zaproponował z kolei poprawkę nakładającą na Turcję sankcje na podstawie CAATSA (ustawy o przeciwdziałaniu amerykańskim przeciwnikom za pomocą sankcji).

Portal podkreśla, że nie ma gwarancji, że którakolwiek z poprawek zostanie przegłosowana.

Jak pisaliśmy, w lipcu 2019 rozpoczęły się dostawy rosyjskich systemów obrony powietrznej S-400 do Turcji. Spowodowały one kryzys w relacjach pomiędzy Waszyngtonem i Ankarą. USA chciały, aby Turcja zrezygnowała z umowy. W zamian Turcja miałaby kupić amerykańskie zestawy Patriot.

USA przestrzegały, że z powodu umowy z Rosją sprzedaż myśliwców F-35 dla Turcji może zostać opóźniona, lub nawet odwołana.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Pomimo ostrzeżeń USA, prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan odmówił wycofania się z umowy.

Prezydent USA Donald Trump wstrzymał się od nałożenia sankcji na Turcję , jednak zakup rosyjskich systemów S-400 nadal pozostaje kością niezgody w relacjach pomiędzy państwami.

Jak pisaliśmy, w kwietniu 2019 roku USA wstrzymały dostawę F-35 do Turcji. Udział kraju w programie F-35 został zawieszony.

defensenews.com / kresy.pl