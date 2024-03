Amerykanom “uciekł” dron nad Polską. Media: możliwy rosyjski trop

Wpływy podatkowe do systemu budżetowego Federacji Rosyjskiej wzrosną w 2024 roku o 12 proc., czyli o 5,7 biliona rubli, do 52,5 biliona rubli, prognozował we wtorek szef Federalnej Służby Podatkowej (FTS) Daniił Jegorow na rozszerzonym posiedzeniu zarządu tej instytucji, podała agencja informacyjna Interfax.



Jegorow spodziewa się, iż dochody do skonsolidowanego budżetu osiągną poziom 40,4 bln rubli (wzrost o 11 proc. w stosunku rocznym, czyli o 4,2 bln rubli). Z tego do budżetu federalnego wpłynie 23,6 bln rubli (wzrost o 20 proc., czyli 4 bln rubli), a do budżetów regionalnych 16,8 biliona rubli (o 1 proc. więcej niż w roku 2023).