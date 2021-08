Amerykanie z największą liczbą medali na tokijskich igrzyskach olimpijskich

Po wielu dniach prowadzenia Chin w klasyfikacji medalowej, zawodnicy amerykańscy jednak wyprzedzili swoich głównych rywali rzutem na taśmę.

8 sierpnia odbędzie się ceremonia zamknięcia igrzysk olimpijskich w Tokio. Zakończone zostały już zawody we wszystkich konkurencjach, znamy więc ostateczną klasyfikację medalową. Choć przez niemal cały okres współzawodnictwa liderowali w niej reprezentanci Chińskiej Republiki Ludowej, rzutem na taśmę, ostatniego dnia igrzysk pod względem medalowego dorobku wyprzedzili ich Amerykanie.

Sportowcy z USA zdobyli łącznie 113 medali: 39 złotych, 41 srebrnych i 33 brązowe. Chińczycy łącznie zdobyli 88 medali, 38 razy stawali na najwyższym miejscu na podium, 32 razy zajmowali drugie miejsce, a 18 razy trzecie. Trzeci wynik w ogólnej klasyfikacji medalowej zajęli gospodarze igrzysk. Na 58 zdobytych przez Japończyków medali złożyło się 27 złotych, 14 srebrnych i 17 brązowych. Czwarte miejsce zajęli w tej klasyfikacji Brytyjczycy. Reprezentanci Zjednoczonego Królestwa zdobyli co prawda więcej medali od Japończyków, ale wyraźnie mniej tych najcenniejszych. Wśród 65 krążków były 22 złote, 21 srebrnych i 22 brązowe. Na piątym miejscu znalazło się państwo, którego oficjalnie na igrzyskach olimpijskich nie było. Rosjanie występujący pod flagą Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego zdobyli łącznie 71 medali, w tym 20 złotych, 28 srebrnych i 23 brązowe.

W porównaniu do poprzednich igrzysk w Rio de Janeiro doszło więc do poważnych zmian w dokonaniach poszczególnych krajów. Liderstwo obronili Amerykanie, ale z wyraźnie słabszym wynikiem, w Brazylii zdobyli bowiem 121 medali, w tym 46 złotych. Druga była wówczas Wielka Brytania z 67 medalami, w tym 27 złotymi. Wyraźny postęp odnotowali Chińczycy, którzy cztery lata temu mieli 70 medali, w tym 26 złotych. Rosjanie zdobyli wówczas 56 medali w tym 19 złotych co pozwoliło zająć im czwarte miejsce w ogólnej klasyfikacji. Piąci byli Niemcy z 42 medalami w tym 17 złotymi.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Nasi sportowcy wywalczyli 14 medali – 4 złote, 5 srebrnych i 5 brązowych. Pozwoliło to zająć im 17 miejsce w ogólnej klasyfikacji medalowej. To sprawia, że dla Polaków są to zdecydowanie najlepsze igrzyska olimpijskie w XXI wieku – zarówno pod względem liczby medali, jak i ich rodzaju. Ostatni raz więcej medali Polacy zdobyli na igrzyskach olimpijskich w Atlancie w 1996 r. W Rio de Janeiro nasi sportowcy zdobyli tylko 11 medali w tym 2 złote, 3 srebrne i 6 brązowych co dało na 33 miejsce.

Czytaj także: Rosjanie oburzeni wynikami olimpijskiego konkursu gimnastyki

sport.pl/interfax.ru/kresy.pl