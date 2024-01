Aleksander Kwaśniewski ma pomóc Ukrainie w dostaniu się do NATO

Wedlug najnowszego badania na PiS chciało głosować 28,3 proc. gotowych do wzięcia udziału w wyborach respodentów. To wynik niemal bez zmian w porównaniu do poprzedniego sondażu United Surveys. Poziom poparcia KO był niemal identyczny, sięgając wyniku 28,2 proc., podała w poniedziałek Interia. KO odnotowała jego wzrost o 0,7 punktu procentowego.

Wyraźniej wzrosła Trzecia Droga. 18,9 proc. poparcia to o 2 pkt proc. więcej niż w poprzednim sondażu. Pozostałe partie parlamentarne znalazły się daleko w tyle za trzecią siłą polskiej polityki. Lewica może liczyć na 9,6 proc. głosów, co jest wynikiem o 0,8 pkt proc. niższym niż w poprednim badaniu. Konfederacja otrzymała wskazania 7,6 proc. respodentów gotowych na głosowanie, a to oznacza, że poparcie dla niej wzrosło 0,8 pkt proc.