Albania prowadzi rozmowy w sprawie budowy bazy morskiej NATO

Albania prowadzi rozmowy z NATO w sprawie budowy bazy morskiej w Porto Romano, na wybrzeżu Adriatyku – powiedział w piątek premier kraju Edi Rama.

Rama powiedział na konferencji prasowej, że Porto Romano, położone w pobliżu nadmorskiego miasta Durres i największy port w kraju, będzie miało część handlową, a także bazę wojskową marynarki wojennej.

Premier Albanii powiedział, że baza wojskowa zostanie zbudowana i współfinansowana przez NATO i Albanię.

„Wkrótce wrócimy do Brukseli, aby kontynuować rozmowy dotyczące naszej propozycji… instalacji bazy morskiej NATO w nowym porcie w Durres” – dodał Rama.

Warto przypomnieć, że w piątek na spotkaniu ze studentami i wykładowcami Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, szef rosyjskiej dyplomacji, Siergiej Ławrow, kolejny raz krytycznie wypowiedział się na temat NATO.

„Ostatnio, przedstawiciel Białego Domu kolejny raz powtórzył, że Rosja nie powinna się obawiać NATO, że nikt nie powinien się go w ogóle bać, bo NATO jest sojuszem obronnym. To już śmieszne słyszeć dorosłych ludzi, wygadujących takie bzdury. Powiedziałbym, że to po prostu haniebne” – powiedział Ławrow.

Szef MSZ Rosji przypomniał o czasach, gdy istniały dwa sojusze i bloki polityczno-wojskowe – Układ Warszawski i NATO, między którymi istniała jasna granica. Według niego, wówczas było jasne, przed kim NATO się broniło oraz, że Układ Warszawski bronił się przed Sojuszem.

„Organizacja Układu Warszawskiego i Związek Radziecki już nie istnieją. NATO przesunęło się na wschód pięciokrotnie. Twierdzą, że przez cały ten czas pozostali sojuszem obronnym. Przed kim się od tamtego czasu bronili? Gdy ktoś posuwa się naprzód, przejmuje kontrolę nad terytoriami i rozmieszcza tam swoje siły zbrojne i infrastrukturę wojskową, to nie jest dokładni tym, co nazywa się obroną. To coś dokładnie odwrotnego” – zaznaczył Ławrow.

Zdaniem rosyjskiego ministra, Zachód nigdy nie udowodnił, że potrafi dotrzymać słowa. Przypomniał o zapewnieniach, jakie NATO dawało kierownictwu ZSRR, a potem Rosji, że Sojusz nie będzie rozszerzać się na wschód.

