Erdogan: Turcja zgodzi się na wejście Szwecji do NATO, jeśli USA dotrzymają słowa ws. F-16

Turecki parlament zgodzi się na członkostwo Szwecji w NATO, jeśli USA umożliwią sprzedaż Turcji myśliwców F-16 – powiedział prezydent Recep Tayyip Erdogan. Według niego, takie obietnice złożyły sobie obie strony, amerykańska i turecka.

We wtorek prezydent Turcji, Recep Tayyip Erdogan, wracając z wizyty w azerskiej Nachiczewańskiej Republice Autonomicznej, został zapytany przez dziennikarzy o sprawę ratyfikowania przez turecki parlament wniosku Szwecji o przystąpienie do NATO. Przypomnijmy, że Turcja zwleka z ratyfikowaniem zgody na przyjęcie Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Erdogan powiedział, że sprawa ta była omawiana w ubiegłym tygodniu w Nowym Jorku, podczas spotkania szefa MSZ Turcji, Hakana Fidana z sekretarzem stanu USA, Antony Blinkenem. Według tureckiego prezydenta, władze w Waszyngtonie wiążą sprzedać Turcji myśliwców F-16 z decyzją o ratyfikowaniu wniosku Szwecji przez Ankarę. Chodzi o samoloty, o zakup których strona turecka wnioskowała w październiku 2021 roku. Wartość zakupu to około 20 mln dolarów. W lipcu br. doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego, Jake Sullivan powiedział, że w porozumieniu z Kongresem prezydent Joe Biden zdecydował, by procedować dalej sprawę transferu myśliwców F-16 dla Turcji. Jak pisaliśmy, dzień wcześniej, tj. 10 lipca, Turcja wstępnie zgodziła się na przyjęcie Szwecji do NATO.

„Jeśli oni [USA – red.] dotrzymają słowa, nasz parlament również dotrzyma swojej obietnicy” – oświadczył Erdogan. Dodał, że „ostatnie słowo w sprawie członkostwa Turcji w NATO będzie należeć do tureckiego parlamentu”.

Prezydent Turcji powiedział też, że Ankara oczekuje teraz na „jasną odpowiedź z USA w tej sprawie”, licząc „na pozytywne rezultaty, bez dalszej zwłoki”.

Przypomnijmy, że w lipcu br. Erdogan oświadczył, że poprze kandydaturę Szwecji do NATO, jeśli Unia Europejska wznowi długo wstrzymywane rozmowy z Ankarą w sprawie członkostwa w UE. Z kolei we wrześniu br. skrytykował unijny raport dotyczący akcesji Turcji do Unii Europejskiej. Zagroził, że drogi Turcji i UE mogą się rozejść.

Pisaliśmy też, że zdaniem części analityków i dyplomatów, prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan próbuje wykorzystać sprawę akcesji Szwecji do NATO, by wymusić na władzach w Waszyngtonie zgodę na sprzedaż myśliwców. Oficjalnie, do tej pory zarówno urzędnicy tureccy, jak i przedstawiciele administracji Bidena zaprzeczali i twierdzi;i, że obie sprawy nie są z sobą powiązane.

Reuters / Kresy.pl