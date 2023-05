61-letni Ukrainiec odpowie za handel ludźmi i gwałty na małoletnich

Rosjanie przeprowadzili w nocy z poniedziałku na wtorek atak na Kijów. Użyli dronów i różnego rodzaju rakiet. Fragmenty zestrzelonej rakiety spadły na teren ogrodu zoologicznego w dzielnicy Szewczenki - podaje portal Ukraińska Prawda. W innych dzielnicach doszło do pożaru budynku i kilku samochodów. Wstępne informacje wskazują, że trzy osoby zostały ranne w wyniku nocnego ataku.

Ukrainian Officials have stated that tonight’s Missile Attack on Kyiv was “Exceptional in its Density” and that it appears to have been attempting to Target a number of Ukrainian Air Defense Sites with Drones as well as Cruise and Ballistic Missiles from multiple directions. pic.twitter.com/59ly1y5aYT