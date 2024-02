3/4 Polaków popiera protesty rolników, nawet jeśli mogą zaszkodzić Ukrainie [SONDAŻ]

Nadieżdin, wystawiany przez partię "Inicjatywa Obywatelska" nie został ostatecznie dopuszczony do wyborów. Centralna Komisja Wyborcza Rosji uznała część zebranych przez niego podpisów za błędne formalnie i w efekcie nie zarejestrowała jego kandydatury. Nadieżdin był jedynym politykiem, który pretendując do udział w rozpisanych na marzec wyborach prezydenckich krytykował inwazję Rosji na Ukrainę. Jednak jego współpracownik nie mógł wjechać na terytorium Gruzji, gdzie wcześniej przebywał, podał w poniedziałek portal Nastojaszczeje Wriemia.

Według Iwancowa przyleciał do Tbilisi z Wilna w niedzielę, szybko przeszedł kontrolę paszportową, ale wówczas gruzińska straż graniczna poprosiła go, aby wrócił do punktu kontrolnego, a następnie poleciał z powrotem na Litwę. W odpowiedzi na to żądanie Iwancow zwrócił się wprost o udzielenie mu przez Gruzję azylu politycznego. Jednak według mężczyzny gruzińska straż graniczna zabrała go na przesłuchanie i zabrała cały jego sprzęt.