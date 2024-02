160 ton ukraińskiej kukurydzy wysypane na tory?

W nocy z soboty na niedzielę z ośmiu wagonów wysypano kukurydzę. Strona ukraińska twierdzi, że chodzi nawet o 160 ton kukurydzy z Ukrainy. Do zdarzenia doszło w Kotomierzu koło Bydgoszczy. Sprawą zajmuje się policja.

W niedzielę media społecznościowe obiegły materiały przedstawiające zboże wysypane z wagonów na tory kolejowe. Zniszczona została zawartość ośmiu wagonów w pociągu towarowym. Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę w Kotomierzu koło Bydgoszczy. Strona ukraińska podaje, że to kukurydza z Ukrainy, która miała jechać do portu w Gdańsku.

Portal RMF FM podaje, że sprawą zajmuje się policja. Jak czytamy, policjanci otrzymali zgłoszenie rano. Na miejsce wysłano patrol, który zastał znaczną ilość zboża na ziemi.

“Z 8 wagonów znajdujących się na bocznicy kolejowej zostało wysypane zboże. Była to kukurydza. Policjanci pracują na miejscu, zbierają wszelkie informacje dotyczące tej sytuacji” – przekazała Lidia Kowalska z bydgoskiej policji.

Próbka wysypanej kukurydzy została pobrana do badań.

Sprawę skomentował na platformie X wicepremier Ukrainy Ołeksandr Kubrakow.

“To czwarty przypadek wandalizmu na polskich stacjach kolejowych. Czwarty przypadek bezkarności i nieodpowiedzialności. Jak długo rząd i polska policja będą pozwalać na ten wandalizm? Po raz kolejny wszystkie te produkty rolne są przewożone w zapieczętowanych wagonach i przewożone tranzytem do innych krajów. Ściśle przestrzegamy prawa. A wy?” – napisał.

Jego zdaniem, wysypano około 160 ton ukraińskiej kukurydzy. Nie sprecyzował, skąd ma dane o tym, ile dokładnie zboża wysypano.

These pictures show 160 tons of destroyed Ukrainian grain. The grain was in transit to the port of Gdansk and then to other countries.

The fourth case of vandalism at Polish railway stations. The fourth case of impunity and irresponsibility.

How long will the government and… pic.twitter.com/fMVdtBgl3i

— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) February 25, 2024