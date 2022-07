Erdogan przyjął przywódczynię regionu Mołdawii zamieszkanego przez pokrewny Turkom naród

Prezydent Turcji gościł w środę przywódczynię Gagauzji – autonomicznego regionu Mołdawii zamieszkanego głównie przez Gagauzów, naród pochodzenia tureckiego.

Rezep Tayyip Erdogan podejmował w Turcji Irinę Vlah – baszkana (prezydenta) Terytorium Autonomicznego Gagauzja. Relację ze spotkania zamieściła na swoim profilu na Facebooku właśnie przywódczyni regionu Mołdawii od lat manifestującego odrębne stanowisko w kwestii polityki zagranicznej kraju.

Według relacji tematem rozmów dwojga polityków były „sytuacja polityczna i socjo-ekonomiczna w Mołdawii” oraz „globalne wyzwania stwarzające zagrożenie dla światowego bezpieczeństwa”. Irina Vlah „wysoko oceniła ważną rolę Republiki Tureckiej i osobiście Jego Ekscelencji [Erdogana] w zwiększaniu trwałości stosunków międzynarodowych i rozwiązywaniu kwestii globalnych”.

„Dziś Republika Turcji jest strategicznym partnerem na arenie międzynarodowej w zapewnianiu pokoju, stabilności i bezpieczeństwa” – zadeklarowała wobec Erdogana przywódczyni Gagauzji – „Porozumienie o eksporcie zboża jest wielkim zwycięstwem dyplomatycznym wszystkich zaangażowanych stron, zmniejsza zagrożenia dla globalnego bezpieczeństwa żywnościowego i daje nadzieję na rozwiązanie istniejących sprzeczności w drodze negocjacji i kompromisów. W tym złożonym procesie Turcja, prowadzona przez Waszą Ekscelencję, jest dobrym przykładem siły, mądrości i życzliwości”.

Baszkan Gagauzji wyraziła również Erdoganowi wdzięczność za realizację przez władze Turcji dużych projektów infrastrukturalnych w tym regionie – budowę Kompleksu Sportowego i Kolegium Przemysłowego oraz sieci wodociągowej w miasteczku Vulcăneşti. Vlah zaprosiła pana Erdogana do wzięcia udziału w otwarciu budowanego Kompleksu Sportowego.

Gagauzowie to niewielki naród turkojęzyczny lecz prawosławny zamieszkujący południową część Mołdawii. W czasie rozkładu Związku Radzieckiego, w 1990 r. Gagauzowie proklamowali własną republikę, nie zgadzając się z polityką wprowadzenia monopolu używania języka mołdawskiego przyjętą wówczas przez władzę w Kiszyniowie oraz obawiając się prób przyłączenia Mołdawii do Rumunii. Gagauzja funkcjonowała jako nieuznawane republika separatystyczna do 1994. W tymże roku doszło do zawarcia kompromisu między Kiszyniowem a Komratem, w wyniku którego Gagauzja uznała zwierzchnictwo władz Mołdawii w zamian za autonomiczny status. Zakłada on możliwość rozpisania referendum o niepodległości regionu w sytuacji, gdyby Mołdawia została przyłączona do innego państwa.

Powszechnym językiem używanym w Gagauzji jest język rosyjski. W ostatnich wyborach parlamentarnych w 2021 r. mająca prorosyjskie nastawienie koalicja socjalistów i komunistów uzyskała w Gagauzji poparcie 80 proc. wyborców. Jej mieszkańcy opowiadają się w większości przeciwko przystąpieniu Mołdawii do Unii Europejskiej, a za bliższymi relacjami z Rosją.

Po 1994 r. w sprawy Gagauzji zaczęła się jednak angażować także Turcja, głównie poprzez wspieranie finansowe rozwoju ekonomicznego i kulturalnego regionu. Język gagauski jest bardzo zbliżony do języka tureckiego. Turcja jest także celem emigracji zarobkowej dla części Gagauzów.

