Zmasowany rosyjski atak na terytorium Ukrainy. Polskie Dowództwo Operacyjne wydało komunikat

Rosja przeprowadziła w środę rano kolejny zmasowany atak rakietowy na Ukrainę. We wszystkich obwodach Ukrainy ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Polskie Dowództwo Operacyjne wydało pilny komunikat.

Siły rosyjskie przeprowadziły w nocy z wtorku na środę kolejny zmasowany atak na terytorium Ukrainy. Pociski wystrzelono m.in. w kierunku Kijowa i obwodu lwowskiego. Alarm przeciwlotniczy ogłoszono we wszystkich regionach Ukrainy. Siły rosyjskie zaatakowały pociskami manewrującymi, odpalanymi z samolotów.

Strona ukraińska podaje, że do ataku użyto pocisków manewrujących Kh-101/Kh-555/Kh-55, odpalonych z bombowców strategicznych Tu-95MS.

Jeden z pocisków leciał w stronę granicy z Polską. Szef lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Maksym Kozycki przekazał później, że rosyjska rakieta zmieniła kurs i poleciała w kierunku Lwowa.

“Rakieta, która leciała w stronę granicy z Polską, zmieniła kurs i porusza się w kierunku centrum obwodowego” – napisał na Telegramie.

Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że w wyniku rosyjskiego ataku co najmniej dwie osoby w ukraińskiej stolicy zostały ranne. “W wyniku ataku wroga odłamki rakiet uszkodziły dwie linie wysokiego napięcia w stolicy. Część odbiorców na lewym brzegu jest obecnie pozbawiona prądu” – przekazał.

W wyniku ataku uszkodzono także magistralę ciepłowniczą.

W innych obwodach Ukrainy także są ranni.

Eksplozje było słychać też w Charkowie, Drohobyczy (obwód lwowski, blisko granicy z Polską) i obwodzie czerkaskim. W Mikołajowie doszło do znacznych zniszczeń w wyniku uderzeń.

W sieci pojawiły się liczne nagrania pokazujące środowy atak.

Aftermath of the Russian missile strike on Kyiv

The city authorities said at least two were injured.

📹via https://t.co/lWgTW3EqO5 pic.twitter.com/L3xUD9kyLU

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) February 7, 2024