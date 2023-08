Zmasowany atak dronów na terytorium Rosji. Doniesienia o czterech uszkodzonych samolotach wojskowych

W nocy z wtorku na środę doszło do zmasowanego ataku dronów na cele w Rosji. Są doniesienia o czterech uszkodzonych samolotach wojskowych.

W nocy z wtorku na środę miały miejsce ataki dronów na Psków na północnym zachodzie Rosji, a także Briańsk w pobliżu granicy z Ukrainą. Zaatakowano także m.in. Tuły i Kaługi niedaleko Moskwy.

Ze wstępnych informacji rosyjskiej agencji informacyjnej TASS wynika, że ​​cztery samoloty Ił-76 zostały uszkodzone na lotnisku w Pskowie. Dwa z nich miały “stanąć w płomieniach”. Także agencja informacyjna RIA podała później, że zapaliły się dwa samoloty Ił-76.

Liczne nagrania w mediach społecznościowych pokazują wystrzały obrony przeciwlotniczej.

❗️ #Pskov. Emergency services report that four Il-76 aircraft were damaged after a drone attack on a military airfield. At least 20 drones were involved in the attack on Pskov, Russian media reported.

Local residents publish footage of the situation in the city. pic.twitter.com/aKVgAkuQDy

— NEXTA (@nexta_tv) August 29, 2023