Ziobro: Prokuratura będzie dążyła do wyjaśnienia i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej Romana Giertycha

Prokuratura będzie dążyła w sposób stanowczy do wyjaśnienia i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej Romana Giertycha – oświadczył minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro w poniedziałkowej rozmowie na antenie programu III Polskiego Radia.

Prokuratura w sposób stanowczy będzie dążyła do wyjaśnienia i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej pana mecenasa (Romana Giertycha – PAP), w sprawach, co do których zebrano materiał dowodowy wskazujący w jednoznaczny sposób – w ocenie prokuratury – na to, że pan Roman Giertych powinien stanąć przed sądem i odpowiadać za zarzucane przez prokuraturę czyny – powiedział Ziobro, cytowany przez Polską Agencję Prasową (PAP).

Zaznaczył, że „mechanizm odpowiedzialności prawnej jest tak skonstruowany, że niezależnie, jaką ma się pozycję (…) trzeba się liczyć z odpowiedzialnością karną”.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Giertych jest jedną z 12 osób, które zostały w październiku zatrzymane w związku ze śledztwem, które dotyczy wyprowadzenia i przywłaszczenia łącznie ok. 92 mln zł z giełdowej spółki deweloperskiej Polnord. Zatrzymanym postawiono zarzuty, które dotyczą przywłaszczenia środków spółki oraz wyrządzenia firmie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach oraz prania brudnych pieniędzy.

Roman Giertych trafił w czasie zatrzymania do szpitala – zasłabł w trakcie przeszukania jego domu przez funkcjonariuszy CBA.

Sąd Rejonowy w Poznaniu uchylił w czwartek środki zapobiegawcze, które prokuratura zastosowała względem Romana Giertycha. Sąd jest zdania, że zarzuty względem adwokata zostały ogłoszone nieskutecznie

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Wcześniej, w połowie listopada, Sąd Rejonowy w Poznaniu wstrzymał wykonalność wszystkich środków zapobiegawczych zastosowanych wobec Giertycha.

Zobacz także: Roman Giertych publikuje nagranie związane z aferą Getback

pap / wnp.pl / Kresy.pl