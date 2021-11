Żaryn: Imigranci otrzymują instrukcje – „Cała Europa patrzy na was”

Migranci otrzymują kolejne instrukcje, związane z długotrwałym oddziaływaniem na Polskę – poinformował rzecznik Ministra-Koordynatora Służb Specjalnych Stanisław Żaryn. „Okażcie cierpliwość, wytrzymajcie jeszcze tydzień”.

Wskazuje się jednocześnie, że „cała Europa” obserwuje co dzieje się na granicy z Polską. „Cała Europa patrzy na was. Jeśli będziecie cierpliwi, to wszystkim się uda”. Migrantom przypominany jest również kryzys z 2015 roku. „W 2015 roku migranci przebywali na granicy przez prawie miesiąc i się udało”.

Kryzys polityczny wytworzony przez służby białoruskie obliczony jest na długotrwałą destabilizację Polski – poinformował Stanisław Żaryn na Twitterze.

Jak informowaliśmy na naszym portalu, polski resort obrony zamieścił w sieciach społecznościowych nagranie, na którym pokazano grupę migrantów, przepuszczonych przez Białorusinów przez przejście graniczne w Kuźnicy. Widać na nim kilkadziesiąt osób, głównie mężczyzn, ale również dzieci. Po przekroczeniu przejścia natrafili jednak na postawioną na drodze zaporę, ochranianą przez polskie służby. Przeszli wzdłuż niej, w stronę ogrodzenia wzdłuż granicy.

„Migranci przekroczyli przejście graniczne w Kuźnicy po stronie Białorusi. Zostali zatrzymani przez Wojsko Polskie, Straż Graniczną i Policję. Grupa rozpoczęła marsz wzdłuż ogrodzenia” – podało na Twitterze Ministerstwo Obrony Narodowej.

W wypowiedzi dla rosyjskiej agencji TASS rzecznik białoruskiej straży granicznej, Anton Byczkowski powiedział, że przed południem „zarejestrowano ruch dużej grupy uchodźców wzdłuż granicy białorusko-polskiej w stronę zaimprowizowanego obozu uchodźczego”.

Inne nagranie, zamieszczone przez białoruską państwową agencję BelTA, pokazuje sytuację od strony białoruskiej. Widać na niej dużą grupę migrantów, przede wszystkich mężczyzn. Część z nich jest w wyraźnie dobrych nastrojach. Mają ze sobą najprawdopodobniej grube śpiwory i dorby z rzeczami. Według dr Wojciecha Szewko, to jedna z nowych, świeżych grup zwożonych z Mińska na granicę. Zaznaczył, że osoby te są lepiej ubrane i wyposażone, niż przybywające wcześniej.

To już świeże grupy zwożone z Mińska na granicę, lepiej ubrane i wyposażone, podobnie jak ta, którą reżim przepuścił na samym przejściu granicznym pic.twitter.com/cUzCGP0aDV — Wojciech Szewko (@wszewko) November 12, 2021

Dodajmy, że jak podają polskie służby, po stronie białoruskiej trwają przygotowania do stworzenia dużego obozu dla migrantów. Niezbędne materiały są dowożone przez białoruskie służby. Trafia tam także żywność i drewno na opał.

„Białorusini przygotowują się na długotrwałe oddziaływanie na Polskę i destabilizację naszej granicy” – czytamy na profilu Straży Granicznej.

Drewno na opał oraz pożywienie dojechało do koczowiska w pobliżu Kuźnicy. Białorusini przygotowują się na długotrwałe oddziaływanie na Polskę i destabilizację naszej granicy. https://t.co/eq9khdlkh6 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 12, 2021

Od września trwa z terytorium Białorusi nacisk migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, głównie z Iraku, na granicę Polski. We wrześniu grupa imigrantów koczowała naprzeciw miejscowości Usnarz Górny. W ostatnich dniach wielkie koczowisko obejmujące około kilka tysięcy osób powstało niedaleko od Bruzg. Duże grupy migrantów stały się agresywne wobec polskich funkcjonariuszy i podejmują grupowe próby niszczenia granicznej zapory i wdarcia się na terytorium Polski.

Agresywne jest również zachowanie władz w Mińsku. Jak pisaliśmy, we wtorek Białoruś ostrzegła Polskę przed prowokacjami na granicy. „Chcemy z góry przestrzec stronę polską przed wykorzystywaniem jakichkolwiek prowokacji skierowanych przeciwko Republice Białorusi do usprawiedliwiania ewentualnych nielegalnych działań zbrojnych przeciwko pokrzywdzonym nieuzbrojonym ludziom, wśród których jest wiele nieletnich dzieci i kobiet” – oświadczyło we wtorek białoruskie MSZ.

