Zamiast samemu zamówić 152 AHS Krab, rząd PiS zobowiązał do ich zakupu swoich następców

Rząd PiS zawarł „umowę ramową” na dostawę 152 armatohaubic Krab, jednocześnie obarczając swoich następców odpowiedzialnością za ewentualne niepodpisanie realnej umowy. Wszystko dzieje się krótko po tym, jak zawarto umowę wykonawczą na 152 haubice K9.

Przypomnijmy, że w piątek aktualny minister obrony, Mariusz Błaszczak, zatwierdził umowę ramową na dostawy kolejnych dywizjonowych modułów ogniowych (DMO) REGINA z uwzględnieniem perspektywy dostaw haubic KRAB kolejnej generacji. Umowa między Agencją Uzbrojenia a Hutą Stalowa Wola S.A. dotyczy dostawy 152 samobieżnych haubic Krab, wraz z elementami wchodzącymi w skład wyposażenia poszczególnych DMO. Dodano też, że „w ramach poszczególnych kontraktów wykonawczych przewiduje się również pozyskanie przez Siły Zbrojne RP samobieżnej haubicy nowej generacji”, m.in. z pełnym automatem ładowania.

Zwracaliśmy przy tym uwagę, że chodzi tu o umowę ramową która nie jest de facto wiążąca i do niczego żadnej ze stron nie zobowiązuje. Zwróciła na to uwagę cześć komentatorów branży zbrojeniowej, m.in. Dawid Kamizela.

Jak się okazało, określenie „ramowa” zniknęło jednak z oficjalnych komunikatów w tej sprawie. Zamiast tego pojawiło się sformułowanie, podpisano umowę, „której szczegóły są doprecyzowywane”.

Część mediów, informując ogólnie o tej sprawie, podawała te informacje w formie, która sugerowała, że zatwierdzona przez Błaszczaka umowa ma jakoby charakter wiążący i oznacza, że MON zamawia w HSW ponad 150 Krabów.

W piątek po południu serwis Defence24.pl opublikował odpowiedź na pytania, które skierował do Agencji Uzbrojenia. Jej rzecznik, ppłk Grzegorz Polak, przedstawił umowę jako ramową obejmującą m.in. nabycie 152 AHS Krab. „W ramach niej znajduje się klauzula zobowiązująca do zawarcia umowy wykonawczej na pierwsze cztery DMO (dywizjonowe moduły ogniowe), [96 armatohaubic – red.] do 3 miesięcy od podpisania kontraktu ramowego oraz na kolejne dwa moduły do końca 2024 roku. Łączna jej wartość ma wynieść ok. 10 mld złotych brutto” – podaje portal.

Na pytania Defence24.pl odpowiedziała też Polska Grupa Zbrojeniowa:

„Dzisiejsza umowa rozpoczęła proces negocjacji, który zakończy się zawarciem do końca lutego 2024 roku umowy na dostawy w pierwszej kolejności 4 DMO. O harmonogramie realizacji kolejnych dostaw będzie można mówić wówczas, gdy zostanie to szczegółowo uzgodnione między stronami umowy. Warto podkreślić, że jest to największe zlecenie w historii skierowane do HSW S.A.”.

Dodajmy w tym kontekście, że działań MON i i samą umowę niejako broni Defence24.pl. Przekonuje, że o terminie końcowym dostarczania Krabów zdecydują negocjacje, a w przypadku podpisania umowy wykonawczej możliwe będzie „nie tylko na zwiększenie zdolności produkcyjnych HSW”, ale też „podpisywanie umów o większej skali np. eksportowych”. Dodaje też, że „umowa ta określa podstawy prawne pod opracowanie ulepszonej wersji produkowanej w Polsce armatohaubicy, nieoficjalnie określonej jako Krab 2”.

Sprawę krytykują jednak inni eksperci i komentatorzy branżowi, m.in. Dawid Kamizela (który na X zasugerował, że może to być swego rodzaju afera Krabgate) czy Tomasz Dmitruk. W opinii części komentatorów, odchodząca od władzy ekipa w MON najwyraźniej podejmuje wstępne, ogólne zamówienia, ale chce przerzucić na swoich następców ich faktyczną realizację, względnie odpowiedzialność za ewentualne niepodpisanie umów wykonawczych na AHS Krab w takiej liczbie.

Należy też zaznaczyć, że wspomniana umowa ramowa na 152 Kraby została zatwierdzona tydzień po tym, jak zawarto z Koreańczykami umowę wykonawczą na ponad 150 haubic K9A1 i K9PL. Dotyczy ona pozyskania 6 haubic samobieżnych K9A1 oraz 146 w wersji K9PL wraz z pakietem szkoleniowym, logistycznym i zapasem amunicji. Szef MON twierdził wówczas, że „zgodnie z rekomendacją SGWP i DGRSZ Wojsko Polskie powinno mieć ponad 1000 armatohaubic 155 mm”. Dodał przy tym, że tego samego dnia, 1 grudnia 2023 roku, „Agencja Uzbrojenia zaprosiła HSW na rozmowy ws. zwiększenia dostaw KRABów”.

Jak informowaliśmy, tego dnia doszło do nagłego spotkania między Agencją Uzbrojenia i Hutą Stalowa Wola. Były rzecznik Agencji Uzbrojenia zapowiedział ” bardzo dobre wieści dla Krabów”.

Z kolei już w tym tygodniu prezes PGZ Sebastian Chwałek powiedział, że po rozbudowie mocy produkcyjnych Huta Stalowa Wola będzie w stanie dostarczyć rocznie nawet około 110 armatohaubic Krab, a łącznie z Bumarem – 160. Zapowiedział też podpisanie jeszcze w tym tygodniu umowy na dostawę Krabów – co nastąpiło i o czym pisaliśmy wyżej.

Przypomnijmy, że wcześniej, jeszcze przed podpisaniem umowy ws. haubic K9, doszło do sporu na linii HSW i AU. Prezes zarządu Huty Stalowa Wola S.A Jana Szwedo dementował informacje o niewystarczających mocach produkcyjnych Huty, według niego w ostatnim czasie zainwestowano bardzo duże środki na rozwój potencjału produkcyjnego.

Media branżowe podały, że Agencja Uzbrojenia jest w sporze z Hutą Stalowa Wola, problemem mają być zamówienia koreańskich haubic K9PL. Wojsko chce przyspieszyć zamówienia haubic z Korei, natomiast HSW deklaruje, że moce produkcyjne firmy są wystarczające, aby zwiększyć produkcję.

Wcześniej portal Defence24.pl poinformował, że w ramach istniejących umów Wojsko Polskie ma otrzymać jeszcze 90 haubic Krab. Jednak ich dostawy zostały częściowo przesunięte z uwagi na realizację kontraktu dla Ukrainy. Są zaplanowane od 2025 roku.

Rzecznik AU, ppłk Grzegorz Polak poinformował, że jak dotąd polska armia otrzymała łącznie 80 systemów Krab, z czego 24 z umowy wdrożeniowej-przedseryjnej. Aktualnie, na podstawie umów z lat 2016 i 2022, przewiduje się dostawę 34 armatohaubic w 2025 roku, 32 sztuk w 2026 roku oraz 24 w 2027 roku.

Wynika z tego, że w latach 2022-2023 Wojsko Polskie nie otrzymywało Krabów, gdyż cała produkcja została przekierowana na realizację zamówienia dla Ukrainy. Zamówiła ona 54 sztuki, ale wiadomo, że podobną liczbę przekazano Ukraińcom w ramach pomocy wojskowej z zapasów Sił Zbrojnych RP.

Należy także zwrócić uwagę, że większość z Krabów otrzymanych dotąd przez Wojsko Polskie, zostało przekazanych Ukrainie, co ujawnił rok temu ówczesny minister obrony Ukrainy, Ołeksij Reznikow.

