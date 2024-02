Załużny usunięty ze stanowiska Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy

Generał Walerij Załużny został usunięty ze stanowiska Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, a na jego miejsce mianowano generała pułkownika Ołeksandra Syrskiego.

Minister obrony Ukrainy Rustem Umerow i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, poinformowali, że generał Walerij Załużny został usunięty ze stanowiska Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, a na jego miejsce mianowano generała pułkownika Ołeksandra Syrskiego.

“Wojna nie pozostaje taka sama. Wojna się zmienia i wymaga zmian. Działania wojenne w latach 2022, 2023 i 2024 to trzy różne rzeczywistości. Rok 2024 przyniesie nowe zmiany, na które musimy być gotowi. Potrzebujemy nowego podejścia, nowych strategii. Dziś zapadła decyzja o konieczności zmiany kierownictwa Sił Zbrojnych Ukrainy. Jestem szczerze wdzięczny Walerijowi Fedorowiczowi za wszystkie osiągnięcia i zwycięstwa” – oznajmił minister w oświadczeniu.

Dymisja Załużnego została potwierdzona przez Wołodymyra Zełenskiego w jego nowym przemówieniu wideo.

„Jestem wdzięczny generałowi Załużnemu za dwa lata ochrony. Jestem wdzięczny za każde zwycięstwo, które wspólnie odnieśliśmy i dziękuję wszystkim ukraińskim żołnierzom, którzy bohatersko znoszą tę wojnę na sobie. Dziś odbyliśmy szczerą rozmowę o tym, co należy zmienić w armii. Pilne zmiany. Zaprosiłem generała Załużnego, aby nadal był razem w ekipie państwa ukraińskiego. Będę wdzięczny za jego zgodę” – powiedział prezydent.

Zełenski powiedział, że na wyższe stanowiska w armii rozważani są generałowie brygady Andrij Hnatow, Mychajło Drapatyj, Ihor Skybjuk oraz pułkownicy Pawło Palisa i Wadym Sucharewski. „Rok 2024 może być pomyślny dla Ukrainy tylko pod warunkiem skutecznych zmian w bazie naszej obrony, jaką są Siły Zbrojne Ukrainy” – podsumował Zełenski w swoim wystąpieniu.

I met with General Valerii Zaluzhnyi.

I thanked him for the two years of defending Ukraine.

We discussed the renewal that the Armed Forces of Ukraine require.

We also discussed who could be part of the renewed leadership of the Armed Forces of Ukraine.

The time for such a renewal… pic.twitter.com/tMnUEZ3BCX

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2024