Z danych Eurostatu wynika, że Polacy są nadal tanią siłą roboczą w Unii Europejskiej

W ubiegłym roku koszty jednej godziny pracy w Polsce wynosiły przeciętnie 10,7 euro. Średnia unijna w tym zakresie plasuje się na poziomie 27,7 euro. 31,4 euro wyniósł średni koszt godziny pracy w strefie euro. Takie szacunki wynikają z danych Eurostatu. Oznacza to, że pod względem kosztów godziny pracy Polska znajduje się na jednym z ostatnich miejsc wśród państw Unii Europejskiej.

Dane opublikowane we wtorek przez Eurostat sugerują, że na tle innych krajów Europy Polacy są nadal tanią siłą roboczą, ponieważ koszty jednej godziny pracy w Polsce wynosiły przeciętnie w ubiegłym roku 10,7 euro. Unijna średnia jest zaś prawie 3 razy wyższa.

Jak wynika z danych „Eurostatu” najniższe koszty odnotowano w Bułgarii (6 euro), Rumunii (7,7 euro), na Litwie (9,4 euro), na Węgrzech (9,9 euro) i Łotwie (9,9 euro), najwyższe zaś – w Danii (44,7 euro), w Luksemburgu (41,6 euro), Belgii (40,5 euro), we Francji (36,6 euro), Holandii (36,4 euro) i w Szwecji (36,3 euro), w Niemczech (35,6 euro) Austrii ( 34,7 euro), podano w komunikacie.

Zobacz także: Niemieccy rolnicy w strachu – Polacy nie przyjadą w celu zbierania szparagów

Hourly labour costs range from €6.0 to €44.7 across the EU Member States 📊

Lowest in 🇧🇬 Bulgaria (€6.0) and 🇷🇴 Romania (€7.7)

Highest in 🇩🇰 Denmark (€44.7), 🇱🇺 Luxembourg (€41.6) and 🇧🇪 Belgium (€40.5)

➡️ For more information: https://t.co/sFiLNbuESJ pic.twitter.com/OWEjQqFYJa

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) March 31, 2020