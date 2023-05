Wyrzutnie Chunmoo zostaną wkrótce zintegrowane z pierwszymi Jelczami

Do Korei Południowej drogą morską dotarły trzy podwozia bazowe Jelcz 8×8, zostaną tam zintegrowane z wyrzutniami rakietowymi K239 Chunmoo.

Jak poinformowała w środę Agencja Uzbrojenia trzy pojazdy Jelcz 8×8 trafiły do Korei Południowej, gdzie zostaną zintegrowane z wyrzutniami K239 CHUNMOO w ramach procesu polonizacji sprzętu wojskowego zakontraktowanego w Hanwha Aerospace na potrzeby programu HOMAR-K. Kolejne pojazdy będą już integrowane w Polsce.

Rzecznik prasowy agencji, Krzysztof Płatek dodał, że w Korei oprócz procesu integracji zostanie przeprowadzone pierwsze strzelanie spolonizowanych wyrzutni dla Sił Zbrojnych RP. Następnie trafią one wraz z kolejnymi modułami pod zabudowę do zakładów na terenie Polski, gdzie zostaną również wpięte w system TOPAZ.

W 🇰🇷Korei Płd. oprócz procesu integracji zostanie przeprowadzone pierwsze strzelanie spolonizowanych wyrzutni dla 🇵🇱Sił Zbrojnych. Następnie trafią one wraz z kolejnymi modułami pod zabudowę do zakładów na terenie naszego kraju, gdzie zostaną również wpięte w system #TOPAZ. — Krzysztof Płatek (@krzysztof_atek) May 17, 2023

W listopadzie 2022 roku wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę ramową na dostawy krajowych elementów do amerykańskich i koreańskich wieloprowadnicowych wyrzutni artylerii rakietowej. Szacunkowy koszt kontraktu przekroczy 20 mld złotych. W Polskiej Grupie Zbrojeniowej zostaną wyprodukowane elementy takie jak m.in. podwozie Jelcza. Na stronie Wojska Polskiego poinformowano, że wolumen zamówień jednostek sprzętu wojskowego w ramach kontraktu wyniesie kilka tysięcy egzemplarzy.

Podkreślił, że to drugi co do wartości, największy program, jaki zostanie skierowany do polskiego przemysłu obronnego. Szacunkowy koszt kontraktu przekroczy 20 mld złotych.

Projekt związany z wdrożeniem krajowych elementów modułów ogniowych artylerii rakietowej dalekiego zasięgu (M142 #HIMARS ?? i K239 #CHUNMOO ??) stanowi drugi co do wartości, największy program, jaki zostanie skierowany do ?? przemysłu obronnego. pic.twitter.com/6pdaGNypxc — Ministerstwo Obrony Narodowej ?? (@MON_GOV_PL) November 9, 2022

“Pierwsze wyrzutnie Chunmoo, osadzone na Jelczach, będą już w przyszłym roku, więc jest to niewątpliwie bardzo duże osiągnięcie” – wskazał.

Szef MON Mariusz Błaszczak zatwierdził w zeszłym roku umowę ramową na zakup 288 zestawów systemu artylerii rakietowej K239 Chunmoo z Korei Południowej. Umowa dotyczy dostarczenia wyrzutni razem z zapasem amunicji. W tym roku do Polski mają trafić pierwsze wyrzutnie. Rzecznik Agencji Uzbrojenia ppłk Krzysztof Płatek przekazał, że zawarta umowa ramowa przewiduje „transfer technologii”. 18 pierwszych wyrzutni ma trafić do 18. Dywizji Zmechanizowanej.

Kresy.pl