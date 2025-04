Wymiana więźniów między Rosją i USA

Dyrektor CIA John Ratcliffe poinformował, że USA i Rosja przeprowadziły w czwartek wymianę więźniów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

„Dziś prezydent Donald Trump przywozi do domu kolejnego niesłusznie zatrzymanego Amerykanina z Rosji. Jestem dumny z funkcjonariuszy CIA, którzy tak ciężko pracowali, aby to się stało, i jesteśmy wdzięczni rządowi ZEA za ułatwienie wymiany” – przekazał Ratcliffe w oświadczeniu cytowanym, za „Wall Street Journal”, przez agencję informacyjną Interfax.

Według doniesień gazety wydanym przez USA aresztantem jest Artur Pietrow, który posiada podwójne obywatelstwo – rosyjskie i niemieckie – i który został wcześniej oskarżony przez władze USA o naruszenie kontroli eksportu. Z kolei Federacja Rosyjska uwolniła Ksenię Karelinę, oskarżoną o zdradę stanu.

Pietrow został zatrzymany na Cyprze na wniosek USA. W zeszłym roku Departament Sprawiedliwości USA uznał, że Pietrow brał udział w działaniach mających na celu pozyskanie amerykańskiej mikroelektroniki dla producentów dostarczających sprzęt rosyjskiej armii, podała Sky News.

„Amerykanka Ksenia Karelina jest w samolocie z powrotem do Stanów Zjednoczonych. Była niesłusznie przetrzymywana przez Rosję przez ponad rok, a prezydent Trump zapewnił jej uwolnienie” – napisał na X szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio.

American Ksenia Karelina is on a plane back home to the United States.

She was wrongfully detained by Russia for over a year and President Trump secured her release. @POTUS will continue to work for the release of ALL Americans.

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 10, 2025