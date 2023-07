Wrocław: Ukrainiec zaatakował nożem dwie osoby

Policjanci we Wrocławiu zatrzymali mężczyznę podejrzanego m.in. o usiłowanie zabójstwa. Podejrzany Serhii S. usiłował zabić 30-letniego mężczyznę, zaatakował także 85-letnią kobietę.

Wrocławska policja otrzymała 5 lipca, około godz. 12.00, informację o podejrzanym, który miał zranić nożem dwie osoby. Do zdarzenia doszło na pl. Nowy Targ we Wrocławiu. W związku z tym we wskazany rejon skierowano wielu funkcjonariuszy: operacyjnych, prewencji, dochodzeniowo-śledczych, techniki kryminalistycznej, ruchu drogowego.

„Skuteczne działania poszukiwawcze oraz dobra współpraca funkcjonariuszy skutkowała zatrzymaniem przez policjantów z Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu 33-letniego mężczyzny podejrzewanego o ten czyn” – czytamy.

Jak przekazał portal RMF23, Serhii S. podszedł do śpiącego na ławce 30-latka i usiłując go zabić z impetem zadał mu co najmniej dwa ciosy nożem. Jeden w podbrzusze, a drugi w plecy. Sprawca zaatakował także 85-letnią kobietę. Zranił ją w prawą rękę.

Obie osoby trafiły do szpitala.

Zabezpieczono ślady i dowody na miejscu zdarzenia. „Policjanci przesłuchali wielu świadków oraz inne osoby, które posiadały ważne informacje na temat tej sytuacji. Od samego początku w sprawie zaangażowanych było wielu funkcjonariuszy z Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto, Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, a czynności realizowane były wspólnie z Prokuraturą Rejonową dla Wrocławia Stare Miasto” – czytamy w oświadczeniu policji.

Mężczyzna usłyszał już zarzuty dotyczące usiłowania zabójstwa, a także kradzieży.

Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Stare Miasto i wydał postanowienie o tymczasowym areszcie na 3 miesiące. Za usiłowanie zabójstwa 33-latkowi może grozić kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Kresy.pl