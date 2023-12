Wójt Dorohuska nie miał informacji o znikaniu miejsc pracy przez protest przewoźników. „Zwyczajnie kłamał”

Wójt Dorohuska, który rozwiązał protest polskich przewoźników, twierdząc, że ludzie tracą przez to pracę przyznał, że nie rzeczowych posiada danych na potwierdzenie tych twierdzeń. „Okazuje się, że wójt zwyczajnie kłamał” – komentuje Łukasz Warzecha.

Dwa tygodnie temu wójt gminy Dorohusk Wojciech Sawa podjął decyzję o rozwiązaniu protestu przewoźników przy granicy z Ukrainą. „Nie mogę dłużej pozwalać na to, żeby mieszkańcy gminy tracili pracę” – twierdził samorządowiec. Według niego, przez blokowanie granicy na terenie gminy Dorohusk znikają miejsca pracy.

PRZECZYTAJ: Przedstawiciel ukraińskiego biznesu interweniował u wójta Dorohuska przed rozwiązaniem protestu przewoźników

Z pytaniami w tej sprawie zwrócił się do urzędu gminy Dorohusk publicysta Łukasz Warzecha. Poprosił m.in. o wskazanie, w jakich sektorach protest przewoźników spowodował utratę zatrudnienia w gminie Dorohusk oraz ile osób od momentu rozpoczęcia protestu pracę z jego powodu straciło. Zapytał też, skąd urzędnicy gminy mieli informacje, że organizatorzy protestu rzekomo nie wywiązywali się z zobowiązań dotyczących przepuszczania transportów z pomocą humanitarną oraz ładunkami łatwo się psującymi i niebezpiecznymi i co w tej sprawie zrobiono.

Warzecha opublikował w środę odpowiedzi, jakich udzielił Wojciech Sawa, wójt gminy Dorohusk.

„Gmina nie posiada danych w jakich dokładnie sektorach nastąpiła utrata miejsc pracy i jaka to była liczba” – czytamy w odpowiedzi. W kwestii rzekomego nie wywiązywania się protestujących z warunków protestu i rzekomego nie przepuszczania transportów z pomocą humanitarną czy ładunkami niebezpiecznymi wójt oświadczył, że informacje te pochodziły od służb mundurowych.

„Nie dysponujemy liczbą transportów w konkretnych kategoriach, które nie zostały przepuszczane zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami” – podał Sawa.

„Ustalenia z organizatorami zgromadzeń, które odbywają się lub odbywały na terenie gminy Dorohusk, były podejmowane przez policję z protestującymi na spotkaniach, które odbywały się przed każdym zgromadzeniem” – dodał.

„Okazuje się, że wójt zwyczajnie kłamał – nie miał takich informacji” – skomentował Warzecha, odnosząc się do twierdzeń Wojciecha Sawy o znikaniu miejsc pracy w gminie z powodu protestu.

Pamiętają Państwo, jak przed Świętami wójt gminy Dorohusk rozwiązał protest przewoźników? Powoływał się wtedy https://t.co/Ggov9SKy4q. na to, że w gminie przez protest znikają miejsca pracy. Okazuje się, że wójt zwyczajnie kłamał – nie miał takich informacji.

Jakiś czas temu… — Łukasz Warzecha (@lkwarzecha) December 27, 2023

Przeczytaj: Były ukraiński minister: protest przewoźników to robota rosyjskiego wywiadu, co robią nasze służby?

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest odblokowanie granicy. Sytuacja, w której nad przyjaznymi stosunkami ukraińsko-polskimi wisi cień zablokowanej granicy, jest niedopuszczalna i szkodliwa – oświadczył szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba podczas wizyty ministra Radosława Sikorskiego w Kijowie.

Według strony ukraińskiej, podczas rozmów polskich i ukraińskich wiceministrów w Kijowie uzgodniono plan działań na rzecz odblokowania granicy polsko-ukraińskiej, gdzie trwa protest polskich przewoźników i rolników. „Strony osiągnęły porozumienie w sprawie rozwiązań kompromisowych i ich wdrożenia” – informuje ukraińskie ministerstwo odbudowy.

Czytaj także: Ukraińskie media: Tusk obiecał, że jego rząd odblokuje granicę z Ukrainą

Polscy przedsiębiorcy skarżą się na brak równego dostępu do rynku Ukrainy w porównaniu do możliwości operowania przewoźników ze wschodu w Polsce. Chodzi o zniesienie pozwoleń na prowadzenie transportu dla podmiotów ukraińskich, podczas gdy obowiązują one polskie firmy na Ukrainie. W dodatku ukraińskie firmy nie muszą spełniać wszystkich regulacji narzucanych przez normy unijne. W poniedziałek do protestu dołączyli także słowaccy i węgierscy kierowcy.

Kresy.pl / X