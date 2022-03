W USA chcą „ograniczonej strefy zakazu lotów” nad Ukrainą

Kilkudziesięciu byłych dyplomatów i członków rządu USA wystosowało list do prezydenta Joe Bidena, w którym domagają się ustanowienia „ograniczonej strefy zakazu lotów” nad Ukrainą.

We wtorek portal Politico podał, że grupa 27 znanych amerykańskich ekspertów z zakresu polityki zagranicznej, w tym byli dyplomaci i wysocy rangą urzędnicy rządu USA, wystosowali list do prezydenta USA, Joe Bidena. Dotyczy on żądania strony ukraińskiej, która domaga się ustanowienia nad Ukrainą strefy zakazu lotów. Sygnatariusze listu wzywają Bidena, by częściowo przychylił się do tych żądań, domagając się ustanowienia „ograniczonej strefy zakazu lotów”.

Jak wynika z treści listu, taka „ograniczona strefa zakazu lotów” miałaby zostać wprowadzona „począwszy od ochrony dla korytarzy humanitarnych”, uzgodnionych przez Rosjan i Ukraińców.

„Przywódcy NATO powinni przekazać rosyjskim urzędnikom, że nie dążą do bezpośredniej konfrontacji z siłami rosyjskimi, ale muszą też dać jasno do zrozumienia, że nie będą tolerować rosyjskich ataków na obszary cywilne” – twierdzą autorzy listu. Przyznają, że prezydent USA oraz sekretarz generalny NATO opowiedzieli się przeciwko konfrontacji z siłami rosyjskimi na lądzie. „To, czego chcemy, to rozmieszczenie samolotów amerykańskich i natowskich nie po to, by szukać konfrontacji z Rosją, ale by uniknąć i odstraszyć rosyjskie bombardowanie, w wyniku którego byłyby masowe ofiary śmiertelne wśród Ukraińców”.

Według Politico, liderem tej inicjatywy jest Robert McConnell, współzałożyciel U.S.-Ukraine Foundation. Wśród osób podpisanych pod listem są osoby, które można określić jako środowisko proukraińskiego lobby w USA. Są to m.in. generał w stanie spoczynku Philip Breedlove – były głównodowodzący sił NATO w Europie, Ian Brzezinski – syn Zbigniewa Brzezińskiego i brat Marka, obecnego ambasadora USA w Polsce (związany z republikanami, za kadencji prezydenta George’a W. Busha był wysokim urzędnikiem w Pentagonie), Daniel Fried – były ambasador USA w Polsce, a także byli amerykańscy ambasadorzy na Ukrainie – John Herbst i William Taylor, były dyrektor Narodowej Rady Bezpieczeństwa David Merkel oraz Kurt Volker – były specjalny przedstawiciel rządu USA na Ukrainie.

Serwis przypomina, że postulat dotyczący wprowadzenia nad Ukrainą strefy zakazu lotu nie ma poparcia ani u prezydenta Bidena, ani wśród większości amerykańskich polityków. Znany republikański senator Marco Rubio twierdzi, że może to doprowadzić do wybuchu III wojny światowej. Zaznaczono, że w celu ustanowienia takiej strefy, samoloty NATO musiałyby najpierw zniszczyć rosyjskie systemy obrony powietrznej, a następnie zestrzeliwać każdy rosyjski samolot, który by się w niej pojawił. Możliwość konfrontacji z rosyjskim lotnictwem wchodziłaby w grę również w przypadku strefy ograniczonej.

