Ukraińskie ministerstwo: 218 statków transportujących zboże zostało zablokowanych

Ruch 218 statków uczestniczących w tzw. inicjatywie zbożowej jest zablokowany – poinformował w niedzielę resort infrastruktury Ukrainy.

Rosja zawiesiła swój udział w umowie zbożowej po ataku w Sewastopolu na okręty Floty Czarnomorskiej. „W związku z tym, że strona ukraińska według stanu z 30 października nie ma pozwolenia od Wspólnego Centrum Koordynacyjnego na przepłynięcie bezpiecznym korytarzem i przeprowadzenie inspekcji, 218 statków faktycznie jest zablokowanych na swoich bieżących pozycjach” – napisano w komunikacie ministerstwa infrastruktury Ukrainy, cytowanym przez agencję Ukrinform.

Podkreślono, że wśród tych statków jest 95 już załadowanych jednostek, które wypłynęły z ukraińskich portów i czekają na inspekcję, 101 statków czekających na inspekcję, by wpłynąć do ukraińskich portów, a także 22 załadowane statki czekające na wyjście z ukraińskich portów.

„Jednocześnie odnotowujemy, że faktyczna blokada „korytarza zbożowego” przez Federację Rosyjską rozpoczęła się już we wrześniu. Przejawiało się to sztucznym opóźnieniem i zmniejszeniem liczby kontroli, co doprowadziło do powstania kolejki 176 statków z 2,1 mln produktów rolnych na pokładzie. W ten sposób oczywisty staje się zamiar Rosji wywołania masowego głodu w potrzebujących krajach Afryki i Azji , a także spowodowania dotkliwego niedoboru żywności na całym świecie” – pisze ukraińskie ministerstwo.

„Chcemy podkreślić, że od chwili wypłynięcia pierwszego statku udało się wyeksportować ponad 9 mln ton żywności, w tym ponad 5 mln ton do krajów Afryki i Azji” – czytamy w komunikacie.

Rosja zawiesiła swój udział w umowie zbożowej po ataku w Sewastopolu na okręty Floty Czarnomorskiej i statki handlowe wykorzystywane do ochrony korytarza zbożowego – poinformowało w sobotę rosyjskie Ministerstwo Obrony. „Biorąc pod uwagę akt terroryzmu popełniony przez reżim kijowski z udziałem brytyjskich specjalistów 29 października 2022 r. przeciwko statkom Floty Czarnomorskiej i statkom cywilnym wynajętym do ochrony bezpieczeństwa korytarza zbożowego, Rosja zawiesza swój udział w realizacji porozumień o eksporcie płodów rolnych z ukraińskich portów” – czytamy w komunikacie.

ukrinform.ua / Kresy.pl