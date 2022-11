Ukraiński żołnierz z naszywką „dirlewangerowców” [+VIDEO]

Na filmie, pokazującym wyzwalanie miejscowości niedaleko Chersonia, widać ukraińskiego żołnierza eksponującego symbolikę nazistowską – naszywkę z emblematem 36 Dywizji Grenadierów SS „Dirlewanger”. Nie wzbudziło to żadnych zastrzeżeń ze strony białoruskiego, opozycyjnego kanału Nexta, który rozpowszechniał nagranie.

Przed 11 listopada, gdy Rosjanie wycofali się z Chersonia na wschodni brzeg Dniepru, oddziały ukraińskie zajmowały kolejne miejscowości, opuszczone przez rosyjskich żołnierzy. W czwartek jednym z takich miejsc była wieś Kysełiwka, około 15 km od Chersonia.

Podobnie jak w innych, podobnych przypadkach, żołnierze ukraińscy zamieścili w sieci nagranie z wyzwalania tej miejscowości.

Uwagę zwraca ukraiński żołnierz, który jest autorem nagrań z Kysełiwki. Widać, że z boku hełmu ma przyczepioną naszywkę z nazistowskim symbolem 36 Dywizji Grenadierów SS „Dirlewanger”, oddziału złożonego z kryminalistów i zwyrodnialców, który m.in. pacyfikował warszawską Wolę podczas Powstania Warszawskiego.

Nagranie rozpowszechnił m.in. białoruski, proopozycyjny kanał Nexta. W opisie nie zwrócono żadnej uwagi na obecność symboliki nazistowskiej.

Sprawa ta zwróciła uwagę m.in. Olivera Alexandra, analityka, którego analizy publikowały m.in. Reuters, Politico, Der Spiegel czy Washington Post.

„Chociaż cieszę że z wyzwolenia Chersonia, noszenie naszywki Brygady [właśc. Dywizji – red.] SS Dirlewanger nie wygląda dobrze” – napisał na Twitterze Alexander. „Był to prawdopodobnie jestem z najbardziej przerażających oddziałów SS w czasie wojny, złożony ze skazanych morderców, gwałcicieli i pedofilów, który dopuścił się niezliczonych, brutalnych zbrodni wojennych”.

