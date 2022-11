Eksplozja przy elektrowni wodnej na Dnieprze, tama uszkodzona [+VIDEO/+FOTO]

W sobotę w sieci zamieszczono nagranie, które ma przedstawiać wysadzenie mostu drogowego na tamie przy Kachowskiej Elektrowni Wodnej na Dnieprze, w obwodzie chersońskim.

Nagranie zamieściły rosyjskie media, w tym „Izwietija”. Zostało ono rzekomo wykonane w sobotę nad ranem. Kamera zarejestrowała silną eksplozję, która spowodowała wstrząs i chwilowe zakłócenie w nagrywaniu. Później widać jasne błyski i dym.

Firma Maxar opublikowała zdjęcia satelitarne, na których widać uszkodzenie po zachodniej stronie tamy. Trzy przęsła najwyraźniej zostały przerwane i przelewa się przez nie woda. Zaznaczmy, że zdjęcia zostały wykonane w piątek około 10:25 czasu lokalnego. Zwróciła też na to uwagę stacja CNN, przy czym nie zaznaczono, że nie jest jasne, czy zostało to spowodowane przez wybuch.

New #satellite images (November 11, 2022, 10:25am local time) show significant damage to the Nova Kakhovka dam, near #Kherson, #Ukraine, with sections of the dam and sluice gates destroyed. https://t.co/msSBBI6h7h pic.twitter.com/yYkXOM1SIf

— Maxar Technologies (@Maxar) November 11, 2022