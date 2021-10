Ukraiński czołg Opłot trafi do USA

Ukraińcy wysłali do Stanów Zjednoczonych tzw. zukrainizowaną wersję swojego czołgu BM Opłot. To realizacja umowy z 2018 roku.

We wtorek poinformowano, że wchodząca w skład państwowego ukraińskiego koncernu Ukroboronprom firma Ukrspeceksport wysłała do Stanów Zjednoczonych czołg BM Opłot, wyprodukowany w zakładzie im. Małyszewa. Poinformował o tym sam Ukroboronprom.

Dyrektor generalny Ukrspeceksportu, Wadym Nozdria zaznaczył, że czołg został wysłany do USA w ramach realizacji kontraktu dotyczącego produkcji i wysyłki tego pojazdu, zawartego pomiędzy jego firmą, a amerykańskim zamawiającym. Wóz został zbudowany w standardowej konfiguracji i jest w pełni gotów do użytku. Nie podano jednak żadnych szczegółów dotyczących dostawy czołgu za ocean.

Najprawdopodobniej chodzi o czołg Opłot w wersji 2M, gdyż w sierpniu br. ukraińskie media informowały, że w zakładzie im. Małyszewa w Charkowie powstał tego rodzaju pojazd właśnie dla Ukrspeceksportu. Został on publicznie zaprezentowany podczas uroczystej parady z okazji ukraińskiego Dnia Niepodległości. Zaznaczano, że jest to egzemplarz pokazowy, przeznaczony do prezentowania na targach międzynarodowych i pokazów dla potencjalnych klientów zagranicznych. Ukrspecekport posiadał wcześniej jeden taki czołg na tego typu okazje, ale w ubiegłym roku sprzedano go za granicę. Wiadomo, że czołgami Opłot interesowały się dwa kraje bliskowschodnie, w tym Egipt.

Amerykanie zapewne chcą pozyskać czołg Opłot, żeby móc zapoznać się ze stosunkowo nowymi rozwiązaniami zastosowanymi przez Ukraińców przy ostatniej „ukrainizacji” i modernizacji wozu z rodziny T-84, czyli ukraińskiej wersji radzieckiego czołgu T-80UD. USA zamówiły w tym celu wcześniej, na przełomie XX i XXI wieku, cztery wozy T-84. Wiadomo, że w 2018 roku Stany Zjednoczone złożyły zamówienie na „zukarinizowany” wariant czołgu, czyli Opłot. Zawarta w tej sprawie umowa miała opierać na blisko 7 mln dolarów.

W mediach zwraca się uwagę, że informacja o wysłaniu czołgu Opłot do USA najwyraźniej zaprzecza wcześniejszym, nieoficjalnym doniesieniom o rzekomym zablokowaniu tej dostawy przez którego z poddostawców.

Przypomnijmy, że niespełna rok temu Departament Obrony USA zlecił ukraińskiej firmie Iskra dostawę nowych systemów radarowych do S-300. Mają one służyć do ćwiczenia ataków dronów na tego rodzaju systemy.

Czołg Opłot przeznaczony jest do rażenia ogniem wszystkich rodzajów celów naziemnych, jak również nawodnych, a także powietrznych, latających na małych wysokościach i z niską prędkością, w warunkach przeciwdziałania ogniowego prowadzonego przez przeciwnika. Potrafi wykonywać szeroki zakres działań bojowych w różnych warunkach klimatycznych i meteorologicznych i w zróżnicowanym terenie, w tym w zapylonym powietrzu.

