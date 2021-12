Ukrainiec zmienił swoje nazwisko żeby dostać się do Polski, zatrzymała go Straż Graniczna

Funkcjonariusze Straży Granicznej z drogowego przejścia w Korczowej zatrzymali obywatela Ukrainy, który zmienił swoje dane osobowe. Cudzoziemiec był wcześniej deportowany z Czech i miał zakaz wjazdu do państw strefy Schengen.

29-letni obywatel Ukrainy zgłosił się odprawy granicznej na drogowym przejściu granicznym w Korczowej.

W trakcie kontroli paszportowej funkcjonariusze SG ustalili, że cudzoziemiec zmienił nazwisko. Sprawdzenia w bazach teleinformatycznych wyjaśniły motywy jego działania. Okazało się, że wcześniej był deportowany z Czech, w związku z nielegalnym pobytem i pracą. Tamtejsze władze wydały mu zakaz wjazdu do strefy Schengen do 2024 roku. Aby móc nadal podróżować do UE, postanowił zmienić nazwisko. Podczas kontroli granicznej zamierzał udawać inną osobę.

Mężczyzna usłyszał prokuratorskie zarzuty usiłowania nielegalnego przekroczenia granicy, do czego się przyznał. Dobrowolnie poddał się karze 4 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok. Otrzymał również 5-letni zakaz wjazdu do państw strefy Schengen i został skierowany na Ukrainę.

Jak pokazują statystyki, nie był to odosobniony przypadek w 2021 roku. Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału SG zatrzymali łącznie 37 cudzoziemców, którzy z podobnych przyczyn zmieniali swoje dane osobowe. Byli to w większości obywatele Ukrainy, którzy chcieli ominąć przepisy przekraczając granicę jako rzekomo inne osoby. Jest to przestępstwo, za które grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności – informuje SG.

W czwartek granicę Polski i Białorusi próbowało przekroczyć 93 osoby. Na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych grupa 11 os. siłowo forsowała granicę rzucając petardami hukowymi. W środę granicę polsko-białoruską próbowało nielegalnie przekroczyć 71 osób. „Dwóch żołnierzy zostało poszkodowanych” – podała Straż Graniczna. Rzeczniczka Straży Granicznej porucznik Anna Michalska poinformowała, że w przypadku okolic Czeremchy, granicę próbuje sforsować wciąż ta sama grupa migrantów. „Są bardzo agresywni, rzucają kamieniami. Tym razem udało im się trafić dwóch żołnierzy” – zaznaczyła.

W piątek rano na oficjalnej stronie białoruskiej straży granicznej, tj. Państwowego Komitetu Pogranicznego Republiki Białoruś podano, iż rzekomo „polski żołnierz poprosił o azyl polityczny na Białorusi”. W sieci pojawiły się pierwsze fragmenty wywiadu Emila Cz. dla białoruskiej telewizji. To polski żołnierz z 11 Mazurskiego Pułku Artylerii, który pełnił służbę w rejonie granicy z Białorusią. Według białoruskich służb, zbiegł na Białoruś i tam poprosił o azyl polityczny. Z opublikowanych fragmentów wywiadu dla białoruskiej telewizji wynika, że polski żołnierz, który według białoruskich służb zbiegł na Białoruś, opowiadał Białorusinom, że polscy żołnierze „rozstrzeliwują uchodźców”. Ponadto opowiadał Białorusinom, że funkcjonariusz Straży Granicznej zastrzelił wolontariusza zajmującego się imigrantami. Minister obrony Mariusz Błaszczak zamieścił w tej sprawie wpis na Twitterze: „Żołnierz, który wczoraj zaginął miał poważne kłopoty z prawem i złożył wypowiedzenie z wojska. Nigdy nie powinien zostać skierowany do służby na granicę. Zażądałem wyjaśnień, kto za to odpowiada”.

Od początku 2021 roku Straż Graniczna zanotowała prawie 40 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Od początku grudnia takich prób było około tysiąca. To wyraźny spadek w porównaniu z poprzednimi miesiącami. W listopadzie takich prób odnotowano 8,9 tys., w październiku – 17,5 tys., we wrześniu – 7,7 tys., a w sierpniu – 3,5 tysiąca.

Z danych, które Straż Graniczna przesłała portalowi Kresy.pl wynika, że w Polsce legalna imigracja stymuluje nielegalną. Obcokrajowcy stanowią prawie 90 proc. osób zatrzymanych od początku roku za pomoc przy nielegalnym przekraczaniu granicy (art. 264. § 3. kodeksu karnego).

