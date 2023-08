Ukrainiec i Pakistańczyk zatrzymani. To członkowie grupy przestępczej zajmującej się przemytem imigrantów

Funkcjonariusze z Placówki SG w Kielcach, w ramach współdziałania z Podlaskim Oddziałem SG, zatrzymali członków grupy przestępczej zajmującej się organizowaniem nielegalnej migracji z Białorusi do Polski i dalej do krajów UE. “Pomocnikami” okazali się obywatel Ukrainy i ob. Pakistanu.

O sprawie poinformowano we wtorkowym komunikacie. “W ramach podjętych działań, na jednej z kieleckich posesji funkcjonariusze Straży Granicznej ujawnili 7 cudzoziemców, którzy nie posiadali dokumentów pobytowych. Byli to 3 obywatele Nepalu i 3 Lankijczycy, którzy jak się później okazało, dostali się do Polski, przekraczając nielegalnie granicę RP z Białorusią”- czytamy. Na miejscu zastano także obywatela Pakistanu, który jak wynikało ze wstępnych ustaleń, miał pomagać cudzoziemcom.

Wszyscy cudzoziemcy zostali zatrzymani i doprowadzeni do siedziby Placówki SG w Kielcach, gdzie toczyły się dalsze czynności. Ustalono także, że ww. cudzoziemcy zostali przetransportowani do Kielc z rejonów przygranicznych przez ob. Ukrainy, który w wyniku podjętych czynności także został zatrzymany.

Pomocnicy w nielegalnym przekroczeniu granicy państwowej z Białorusi do Polski zostali przekazani funkcjonariuszom Podlaskiego Oddziału SG.

Wobec nielegalnych migrantów, którzy przekroczyli granicę państwową wbrew przepisom oraz nie posiadali tytułów uprawniających do pobytu na terytorium RP, wszczęto procedury deportacyjne – podkreśla SG.

“Nepalczycy i Lankijczycy przyznali się do zarzucanych im czynów w postępowaniu karnym, prowadzonym w kierunku przekroczenia granicy RP wbrew przepisom poza miejscem do tego przeznaczonym i złożyli wnioski o dobrowolne poddanie się karze. Mężczyznom wymierzono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Następnie zatrzymanych osadzono w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców, gdzie będą oczekiwać na zakończenie czynności związanych z postępowaniem administracyjnym w sprawie zobowiązania cudzoziemców do powrotu” – czytamy.

Z danych, które Straż Graniczna przesłała w lutym portalowi Kresy.pl wynika, że w Polsce legalna imigracja stymuluje nielegalną. Obcokrajowcy stanowią 90 proc. osób zatrzymanych w ubiegłym roku za pomoc przy nielegalnym przekraczaniu granicy (art. 264. § 3. kodeksu karnego). Wśród zatrzymanych jest najwięcej Ukraińców i Gruzinów. Podobnie wyglądała sytuacja rok wcześniej.

Także w 2021 roku 90 proc. osób zatrzymanych za przemyt nielegalnych imigrantów stanowili cudzoziemcy. Zwracaliśmy uwagę, że wówczas w statystykach SG dominowali także obywatele Ukrainy i Gruzji. Dane z grudnia 2021 roku wskazywały jednak mniejszą łączną liczbę zatrzymanych przemytników – 355.

Wśród osób poszukiwanych w 2021 roku przez policję na podstawie artykułu 264 § 3 kodeksu karnego (organizowanie nielegalnej imigracji) także zdecydowanie dominowali obcokrajowcy. Stanowili wówczas prawie 70 proc. poszukiwanych w związku ze wspomnianym artykułem.

strazgraniczna.pl / Kresy.pl