Areszt dla Rosjanina podejrzanego o szpiegostwo

Zamieszkały w Polsce Rosjanin usłyszał zarzut szpiegostwa. Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Gdańsku trafił do aresztu na trzy miesiące – poinformowała we wtorek Prokuratura Krajowa. Podejrzanemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W śledztwie prowadzonym przez Wydział do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, żołnierze Żandarmerii Wojskowej zatrzymali zamieszkującego na stałe w Polsce Rosjanina. „Ustalenia Służby Kontrwywiadu Wojskowego wskazywały, że prowadzi on działalność szpiegowską na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej. Miał on m.in. gromadzić informacje o jednostkach wojskowych, ich wyposażeniu i sytuacji kadrowej” – przekazano w komunikacie.

Prokurator przedstawił podejrzanemu zarzut szpiegostwa tj. przestępstwa z art. 130 § 1 kk. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Podejrzanemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Rzecznik Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Stanisław Żaryn poinformował, że zatrzymanie miało miejsce 6 kwietnia bieżącego roku. „Ze zgromadzonych przez SKW dowodów wynika, że ​​mężczyzna, na zlecenie rosyjskich służb specjalnych, zbierał informacje o gotowości wojskowej Sił Zbrojnych RP i wojsk NATO” – poinformował w komunikacie.

Podejrzanym jest obywatel rosyjski, mieszkający w Polsce od 18 lat. W Polsce prowadził działalność gospodarczą. „W trakcie śledztwa zabezpieczono ogromne dowody, które są obecnie analizowane” – podkreśla Żaryn.

Przypomnijmy, że Żandarmeria Wojskowa zatrzymała w ubiegłym tygodniu także dwóch białoruskich szpiegów, którzy dokonywali rozpoznania obiektów wojskowych i cywilnych o krytycznym znaczeniu dla obronności Polski.

Białorusini usłyszeli już zarzuty, grozi im do 10 lat więzienia. Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

Z kolei w marcu br. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała Polaka podejrzanego o szpiegowanie na rzecz rosyjskiego cywilnego wywiadu SWR. Decyzją sądu trafił na trzy miesiące do aresztu.

Informowaliśmy, że w październiku ub. roku funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali mężczyznę podejrzanego o szpiegowanie dla białoruskiej specsłużby.

„Zatrzymany przez ABW mężczyzna to obywatel Polski. Przedstawiono mu zarzut szpiegostwa na rzecz białoruskiego wywiadu KDB. Zatrzymany mężczyzna od 1981 r. pełnił służbę w ZOMO, a następnie w Milicji Obywatelskiej i Policji do roku 1999 r. Służbę zakończył 20 lat temu, jako oficer Straży Granicznej w stopniu porucznika w 2001 r.” – przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, Stanisław Żaryn.

gov.pl / Kresy.pl