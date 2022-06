Ukraińcy mają dostać systemy obrony powietrznej IRIS-T w październiku

Ukraina dostanie niemieckie systemy obrony powietrznej IRIS-T w październiku, gdyż są one wciąż w produkcji.

W wywiadzie dla portalu nv.ua, ambasador Ukrainy w Niemczech, Andrij Melnyk powiedział, że kanclerz Niemiec Olaf Scholz potwierdził, że Ukraińcy jeszcze w tym roku otrzymają najnowszy niemiecki system obrony powietrznej IRIS-T.

Według Melnyka, pierwsze środki finansowe z miliarda euro, jakie zapisano w ministerstwie obrony Niemiec na pomoc Ukrainie, zostaną wydane właśnie na rakiety systemu IRIS-T. Scholz potwierdził na początku czerwca, że jest na to zgoda Berlina.

„System IRIS-T jest jedynym, za który podziękowałem i kanclerzowi, i rządowi [Niemiec – red.] w ostatnich miesiącach. Pracowaliśmy nad tym od pierwszych dni wojny. To najfajniejszy system na świecie, można go porównać z amerykańskimi patriotami” – powiedział ukraiński dyplomata. Przyznał, że czas dostawy jest bardzo długi, ale należy to zrozumieć, bo ten system dla Ukrainy jest wciąż w produkcji.

„To znaczy, będzie to zakup u niemieckiego producenta potrzebnej nam broni, parametry której ustaliliśmy. Produkcja zakończy się pod koniec lata, później szkolenia, dostawa – w październiku” – powiedział Melnyk. Według niego, IRIS-T jest w stanie ochronić terytorium mniej więcej wielkości Kijowa, a w ciągu 3-4 lat Ukraina będzie mogła rozmieścić je wokół miast i najważniejszych obiektów.

„Przełomem jest to, że pierwsza broń, która nie jest starego typu, ale najnowsza” – dodał dyplomata.

Jak pisaliśmy, w środę 1 czerwca, podczas swojego wystąpienia w Bundestagu, kanclerz Niemiec Olaf Scholz zapowiedział wysłanie na Ukrainę nowoczesnych, rakietowych systemów obrony powietrznej IRIS-T. Powiedział, że dzięki tym systemom uzbrojenia, Ukraina będzie mogła „ochronić przed rosyjskimi atakami z powietrza całe duże miasto”. Scholz twierdził wówczas, że systemy te miałyby trafić na Ukrainę w ciągu najbliższych tygodni.

System obrony powietrznej krótkiego zasięgu IRIS-T został opracowany przez niemiecką firmę Diehl BGT Defence, we współpracy z krajami partnerskimi NATO, w oparciu o rakietę, która pierwotnie jako pocisk powietrze-powietrzne miała zastąpić amerykańskie AIM-9 Sidewinder. W wersji na platformy powietrzne, jest przenoszony m.in. przez niemieckie myśliwce Typhoon. Zasięg wynosi 25 km. W przypadku wyrzutni lądowych IRIS-T SL, rakiety mogą zwalczać cele na dystansie do 40 km, lecące na pułapie do 20 km.

nv.ua / Kresy.pl