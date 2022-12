Politico: NATO rozważa przekazanie Ukrainie pieniędzy z funduszu dla Afganistanu

To nie jest żadna bezzwrotna pożyczka, żadna darmowa pożyczka. To jest wysoko oprocentowany kredyt, który jest związany z wyższą składką jaką Polska musi płacić do budżetu Unii Europejskiej, dodatkowymi podatkami, które musimy płacić, już płacimy - oświadczył we wtorek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Wskazał, że za 107 mld zł z KPO Polska zapłaci do 2058 roku od 300 do 500 mld zł.