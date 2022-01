Ukraina: Zatrzymano grupę podejrzaną o przygotowywanie zamieszek, w których miało wziąć udział nawet 5000 osób [+VIDEO]

Ukraińska policja zatrzymała w niedzielę grupę osób podejrzanych o przygotowywanie masowych zamieszek w stolicy i innych miastach w celu wywołania niestabilności w związku z narastaniem napięć z Rosją, poinformował w poniedziałek minister spraw wewnętrznych Ukrainy.

Minister spraw wewnętrznych Denys Monastyrski poinformował, że około 5000 osób miało wziąć udział w zamieszkach i starciach z policją w pięciu miastach północnej i środkowej Ukrainy.

„Ta akcja, która została zaplanowana z góry, pierwotnie miała na celu brutalne akcje i organizowanie zamieszek i nie miała nic wspólnego z pokojowymi protestami” – powiedział. „To było… przeznaczone właśnie do wstrząsu i destabilizacji sytuacji na Ukrainie”.

Minister nie powiedział, ile osób zostało zatrzymanych ani kto stoi za planowanymi zamieszkami.

Jeśli rosyjscy urzędnicy mówią szczerze, że nie chcą wojny, muszą wycofać wojska, które zgromadzili w pobliżu granic Ukrainy oraz na okupowanych częściach kraju – oświadczył w niedzielę szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba. Dodał, że „jedyną odpowiedzialną drogą jest dyplomacja”.

If Russian officials are serious when they say they don’t want a new war, Russia must continue diplomatic engagement and pull back military forces it amassed along Ukraine’s borders and in the temporarily occupied territories of Ukraine. Diplomacy is the only responsible way.

