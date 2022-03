Ukraina wzywa Gruzję do nierozwijania handlu z Rosją

Obywatele Ukrainy, którzy szukali schronienia w Polsce od 24 lutego, otrzymają legalny pobyt w naszym kraju z prawem do pracy - oświadczyła w niedzielę szefowa resortu rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Poinformowała także o planowanym, jednorazowym datku w wysokości 300 zł dla ukraińskich uchodźców. Minister opisywała projekt specustawy o pomocy Ukrainie, którym rząd zajmie się w poniedziałek. Rzecznik rządu Piotr Müller podkreślił z kolei, że projektowana ustawa przewiduje "systemowe wsparcie" przez pierwsze dwa miesiące dla wszystkich osób, które przyjmują uchodźców, "aby częściowo zrefinansować te koszty", w wysokości ok. 1200 zł na osobę miesięcznie.

Marlena Maląg mówiła w Polsat News o specustawie dotyczącej pomocy Ukrainie. "Jest to przełomowa ustawa, jeżeli chodzi o wsparcie. (...) Przede wszystkim najważniejsze jest to - ustawa mówi o tym jednoznacznie - obywatele Ukrainy, którzy szukali schronienia w Polsce od 24 lutego, mają legalny pobyt na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z prawem do pracy" - powiedziała, cytowana przez PAP. Minister sprecyzowała w rozmowie z portalem "Do Rzeczy", że będzie to 180 dni legalnego pobytu w Polsce z prawem do pracy.

Maląg powiedziała, że dziś jest czas wsparcia, zabezpieczenia związanego z noclegami czy wyżywieniem. "Obywatele Ukrainy zapewne zostaną z nami dłużej" - dodała. Zadeklarowała, że w związku z tym Polska chce otworzyć rynek pracy na Ukraińców. Poinformowała, że przedsiębiorcy będą mieli siedem dni na zgłoszenie ukraińskiego pracownika poprzez portal praca.gov.pl.