Kadyrow wyznaczył nagrodę za głowy dowódców ukraińskich oddziałów, w tym „Azowa”

Wenediktowa poinformowała o zarzutach wobec Kiwy w niedzielę w mediach społecznościowych. Z zamieszczonej przez nią na Facebooku pierwszej stronie powiadomienia o zarzutach dla deputowanego wynika, że jest on podejrzany o zdradę państwa poprzez udzielenie pomocy innemu państwu w agresji na Ukrainę, a także o "publiczne wezwania i rozpowszechnianie materiałów z wezwaniami do umyślnych działań w celu zmiany granic Ukrainy", które "doprowadziły do śmierci ludzi i innych ciężkich następstw".

"Zrobił pan wszystko, aby +zaprosić+ rosyjskiego agresora do naszego domu, zrobił pan wszystko, by zmienić granice naszego państwa, zrobił pan wszystko, by miliony ludzi nocowały w schronach, zrobił pan wszystko, by miliony Ukraińców mieszkały na granicach sąsiednich państw, a wielu z nich nigdy nie wróciło do domu, zrobił pan wszystko, aby ukraińskie dzieci nigdy więcej nie zobaczyły swoich rodziców" - napisała Wenediktowa zwracając się wprost do Kiwy.