Trump: Rozważam objęcie kwarantanną trzech stanów

Prezydent USA, Donald Trump, poinformował w sobotę wieczorem na Twitterze, że rozważa objęcie kwarantanną trzech stanów. Decyzję ma podjąć „wkrótce”.

Trump poinformował o planach objęcia kwarantanną stanów Nowy York, New Jersey i Connecticut, które stanowią epicentra rozwoju koronawirusa w Stanach Zjednoczonych.

Decyzja, taka albo inna, zostanie podjęta wkrótce – oświadczył Trump.

I am giving consideration to a QUARANTINE of developing “hot spots”, New York, New Jersey, and Connecticut. A decision will be made, one way or another, shortly.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2020