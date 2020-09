Trump: Rosja ma pocisk hipersoniczny przez administrację Baracka Obamy

Prezydent USA Donald Trump przekonywał w piątek, że Rosja stworzyła swój pocisk hipersoniczny po otrzymaniu informacji o takich technologiach od administracji prezydenta Baracka Obamy – przekazał Tass.

Jak poinformowała agencja prasowa Tass, Donald Trump w piątek podczas swojej kampanii w Minnesocie przekonywał wyborców, że Federacja Rosyjska utworzyła pocisk hipersoniczny dzięki informacjom o takiej technologii od Baracka Obamy.

„Oni mają pocisk, pocisk super-duper hipersoniczny, ja nazywam go super-duper bo leci pięć razy szybciej niż zwykły pocisk” – powiedział publiczności w Bemidji w stanie Minnesota. „Mamy taki, który działa znacznie szybciej, znacznie szybciej”.

„Rosja uzyskała te informacje od administracji Obamy, Rosja ukradła te informacje. Wiedzieliście o tym, wiedzieliście o tym. Rosja zdobyła informacje, a potem je zbudowała (pociski)” – dodał prezydent USA.

Przemawiając na ceremonii w Białym Domu w połowie maja, Trump powiedział, że Stany Zjednoczone pracują nad „super-duper pociskiem”, który będzie latał 17 razy szybciej niż jakikolwiek inny pocisk istniejący w tej chwili. Nie podał dalszych szczegółów.

Zobacz też: Putin zapowiedział wyposażenie rosyjskich okrętów w broń hipersoniczną

Jak informowaliśmy, Putin powiedział w rozmowie z państwową telewizją, że broń hipersoniczna, którą dysponuje dziś Rosja, prawdopodobnie znajdzie się w przyszłości na wyposażeniu innych mocarstw. Wyraził opinię, że jego kraj będzie na to przygotowany. „Wydaje mi się, że zdołamy przyjemnie zdziwić naszych partnerów tym, że gdy oni zyskają tę broń, to my najprawdopodobniej będziemy mieli środki jej zwalczania” – powiedział.

Putin wyraził opinię, że z powodu szybkości opisywanego uzbrojenia, nikt aktualnie nie jest w stanie stawić oporu pociskom hiperdźwiękowym. „Na tym polega wyjątkowość naszej sytuacji” – dodał.

W grudniu ub. roku, jak pisaliśmy, Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało, że pierwszy pułk hipersonicznego systemu uzbrojenia Awangard trafił na wyposażenie armii rosyjskiej. W tym samym miesiącu Putin podkreślał, że Rosja posiada już tego rodzaju uzbrojenie. Zaznaczył przy tym, że Rosja po raz pierwszy prześcignęła innych pod względem poziomu rozwoju zaawansowanych typów uzbrojenia.

Jak pisaliśmy, Awangard to międzykontynentalny system uzbrojenia, który dzięki hipersonicznemu pojazdowi doładowania jest w stanie wystrzelić pociski manewrujące przekraczające prędkość dźwięku ponad dwudziestokrotnie. Pociski są wynoszone w wyższe partie atmosfery oraz mogą wykonywać poziomie i pionowe manewry, co pozwala im na skuteczne omijanie obrony przeciwrakietowej. Ich zasięg wynosi ok. 6 tysięcy kilometrów.

Kresy.pl/Tass