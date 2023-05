Trump: Jako prezydent zakończyłbym wojnę w 24-godziny [+VIDEO]

Donald Trump w rozmowie z Nigelem Faragem przekonywał, że gdyby został prezydentem, zakończyłby wojnę rosyjsko-ukraińską „w jeden dzień”.

W trakcie wywiadu dla Nigela Faraga, były prezydent USA przekonywał, że gdyby został prezydentem, zakończyłby wojnę rosyjsko-ukraińską „w jeden dzień”.

Donald Trump w wywiadzie wyemitowanym w środę wieczorem (3 maja) określił sytuację jako „katastrofę”.

„Gdybym był prezydentem, zakończyłbym tę wojnę w jeden dzień, zajęłoby to 24 godziny” – powiedział Trump. „Dobrze znam Zełenskiego, dobrze znam Putina. Skończyłbym to w ciągu 24 godzin. To byłoby łatwe, ta umowa byłaby łatwa.

🚨 Donald Trump says he will end the war in Ukraine in 24hrs if he becomes President. pic.twitter.com/8Cu57NNvK1 — Nigel Farage (@Nigel_Farage) May 3, 2023

Już w marcu były prezydent USA oświadczył, że mógłby zakończyć wojnę między Ukrainą a Rosją “w ciągu jednego dnia”. Stwierdził, że jest jedynym kandydatem zdolnym do uratowania Ameryki przed „podżegającymi do wojny” Demokratami oraz „zelotami i głupcami” z głównego nurtu Partii Republikańskiej.

Jego zdaniem świat może zmierzać w kierunku „trzeciej wojny światowej”. “Jestem jedynym kandydatem, który może złożyć tę obietnicę: zapobiegnę III wojnie światowej” – powiedział.

Przypomnijmy, że w kwietniu zapytany, kto doprowadził do eksplozji gazociągów Nord Stream, oświadczył: “Nie chcę wpędzać naszego kraju w kłopoty, więc nie odpowiem”. „Ale mogę powiedzieć, kto to nie był – Rosja. To nie była Rosja” – dodał. Trump przypomniał, że wielu komentatorów kierowało w tej sprawie zarzuty pod adresem Rosji. „To nie była Rosja” – powtórzył były prezydent.

Kresy.pl