Szwecja nie rozważa wstąpienia do NATO, ale zwiększa wydatki na obronność

Jak przekazała agencja prasowa Reuters, premier Szwecji Magdalena Andersson odrzuciła we wtorek wezwania opozycji do rozważenia przystąpienia do NATO po inwazji Rosji na Ukrainę, mówiąc, że wniosek zdestabilizuje bezpieczeństwo w Europie.

„Gdyby Szwecja zdecydowała się złożyć wniosek o przystąpienie do NATO w obecnej sytuacji, to jeszcze bardziej zdestabilizowałoby ten obszar Europy i zwiększyłoby napięcia” – powiedziała Andersson dziennikarzom. „Przez cały ten czas jasno mówiłam, że to, co jest najlepsze dla bezpieczeństwa Szwecji i tego regionu Europy, to to, że rząd prowadzi długoterminową, spójną i przewidywalną politykę i to jest moje nieprzerwane przekonanie”.

Andersson przemawiała po spotkaniu z liderami partii opozycyjnych, aby omówić pogarszającą się sytuację bezpieczeństwa.

Szwedzki rząd poinformował w czwartek, że planuje zwiększyć roczne wydatki na obronę do 2% produktu krajowego brutto w odpowiedzi na pogarszającą się sytuację bezpieczeństwa w Europie po inwazji Rosji na Ukrainę.

„Dzisiaj przedstawiamy nową inicjatywę z jasnym przesłaniem dla Szwedów i otaczającego nas świata. Potencjał obronny Szwecji musi zostać znacznie wzmocniony” – powiedziała premier Magdalena Andersson na konferencji prasowej.

Budżet na ten rok wynosi 1,3% produktu krajowego brutto, w porównaniu z 0,9% w 2015 roku, ale daleko od około 3% na początku lat 80-tych.

Minister finansów Mikael Damberg powiedział na konferencji prasowej, że tegoroczny budżet w wysokości około 70 miliardów koron szwedzkich jest o 42 miliardy niższy niż 2% PKB.

