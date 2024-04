Szef Ryanaira: Rozmawiałem z rządem Tuska. Nie ma wizji tworzenia CPK

Bomba termobaryczna ODAB-1500 miała zostać użyta podczas ostrzału prowadzonego na wieś Wełyka Pysariwka (obwód sumski) - podał kilka dni temu niemiecki Bild. W sieci pojawiły się nagrania eksplozji. To pierwszy udokumentowany przypadek użycia tego pocisku w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Wcześniej Rosjanie używali na Ukrainie pocisków termobarycznych ODAB o masie od 170 do 500 kilogramów.

‼️ During the strikes in Sumy Region, the Russian army used the heavy aerial bomb ODAB-1500 against Ukraine for the first time