Szef Pentagonu przyjedzie do Polski. Błaszczak rozmawiał z nim o sytuacji na Wschodzie

„Szef Pentagonu przyjął moje zaproszenie do złożenia wizyty w Polsce” – poinformował minister obrony Mariusz Błaszczak po rozmowie z sekretarzem obrony USA, Lloydem Austinem. O sytuacji bezpieczeństwa w regionie rozmawiali też szefowie sztabów wojsk polskich i amerykańskich.

W środę odbyła się rozmowa telefoniczna ministra obrony Mariusza Błaszczaka i sekretarza obrony USA Lloyda Austina. Głównym tematem była sytuacja w Europie Wschodniej. Szef Pentagonu poinformował, że rozmawiał z Błaszczakiem o koncentrowaniu przez Rosję wojsk wokół Ukrainy.

Według komunikatu Pentagonu, dyskutowano na temat „trwającej, niesprowokowanej koncentracji militarnej Rosji wokół Ukrainy”. Zaznaczono, że obaj politycy wyrazili niezachwiane poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, a także potwierdzili zaangażowanie USA i Polski na rzecz wzmacniania jej zdolności obronnych. Wymieniono też poglądy dotyczące „wzmocnienia odstraszania wzdłuż wschodniej flanki NATO”, zwracając uwagę na konieczność zachowania jedności w ramach NATO. Zgodzili się też „kontynuować ścisłą współpracę w tym krytycznym czasie”.

Minister Błaszczak napisał na Twitterze, że w rozmowie poruszono „kwestie bezpieczeństwa w regionie, w szczególności na Ukrainie”.

„Szef Pentagonu przyjął moje zaproszenie do złożenia wizyty w Polsce. Rozmawialiśmy także na temat modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP” – napisał szef MON, ale nie podał bliższych szczegółów.

Aktualna sytuacja bezpieczeństwa w Europie była też przedmiotem telefonicznej rozmowy przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów sił zbrojnych USA gen. Marka Millley’a z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. Rajmundem Andrzejczakiem.

Według strony amerykańskiej, obaj wojskowi „omówili kwestie będące przedmiotem wspólnego zainteresowania i podzielili się oceną aktualnej sytuacji bezpieczeństwa w regionie”. Zapewniono, że „USA i Polskę łączą silne stosunki obronne”, zaś „Polska jest dzielnym sojusznikiem w Europie Środkowej, zaangażowanym w odstraszanie NATO i wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa w Europie i na świecie”.

Generał Milley rozmawiał też o sytuacji w Europie Wschodniej z inspektorem generalnym niemieckiej Bundeswehry gen. Eberhardem Zornem.

Rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price oświadczył, że gazociąg Nord Stream 2 „nie posunie się do przodu”, jeśli Rosja zaatakuje Ukrainę „w taki czy inny sposób”. Nie wyjaśnił jednak, czy Niemcy zapewniły USA, że nie będą kontynuować rozwoju projektu.

Jak pisaliśmy, minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba ocenił, że Rosja nie skoncentrowała sił umożliwiających ofensywę na pełną skalę. Skomentował w ten sposób wypowiedź szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa, że jeśli Rosja nie otrzyma „konstruktywnej odpowiedzi” na swoje propozycje w sprawie nowego ładu bezpieczeństwa w Europie Wschodniej, a „Zachód będzie kontynuował swój agresywny kurs”, to „Moskwa podejmie niezbędne środki zaradcze”.

Jak podała agencja Bloomberg, Niemcy chcą, żeby z potencjalnych sankcji finansowych, które mogłyby zostać nałożone na Rosję w razie ataku na Ukrainę, został wyłączony sektor energetyczny. Agencja powołuje się dokumenty, do których miała uzyskać wgląd. Wynika z nich, że niemiecki rząd naciska na to, by w razie zablokowania rosyjskim bankom dostępu do transakcji dolarowych, wyłączyć z tego sektor energetyczny.

