Szef Pentagonu: Nie mamy dowodów na finansowanie przez Rosję ataków na żołnierzy USA

Departament Obrony USA nie posiada dowodów na to, że ataki na amerykańskich żołnierzy są finansowane przez Rosję – oświadczył w środę na Twitterze szef Pentagonu Mark Esper.

„Pragnę zapewnić wszystkich naszych żołnierzy, że ministerstwo traktuje bardzo poważnie wszystkie potencjalne zagrożenia dla personelu wojskowego USA” – napisał Esper na Twitterze.

I want to assure all of our service members that we take seriously any and all potential threats against U.S. military personnel. pic.twitter.com/Tcg3xzkZQ8

— @EsperDoD (@EsperDoD) July 1, 2020