Szef Izby Gmin Kanady przeprosił za uczczenie weterana SS Galizien – po protestach środowisk żydowskich

W niedzielę spiker kanadyjskiej Izby Gmin Anthony Rota przeprosił za uhonorowanie weterana SS Galizien Jarosława Hunki. Nastąpiło to po interwencji środowisk żydowskich.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przemawiał w piątek przed kanadyjskim parlamentem. Później ukraiński parlament uhonorował Jarosława Hunkę, weterana SS Galizien, który wyemigrował do Kanady. Został nazwany “ukraińskim i kanadyjskim bohaterem”, który walczył z Rosją podczas II wojny. Na uhonorowanie Hunki zwróciło uwagę Centrum Simona Wiesenthala, domagając się przeprosin za słowa spikera kanadyjskiej Izby Gmin.

Rota przekazał w oświadczeniu, że uhonorowanie Hunki było w całości jego własną inicjatywą. “Później otrzymałem więcej informacji, które sprawiły, że żałuję swojej decyzji” – podkreślił, cytowany przez agencję Reuters.

Jak dodał, pragnie złożyć “najgłębsze przeprosiny” dla środowisk żydowskich w Kanadzie.

Wcześniej oświadczenie w tej sprawie wydało Centrum Simona Wiesenthala. “W czasach rosnącego antysemityzmu i wypaczania Holokaustu niezwykle niepokojące jest obserwowanie, jak parlament Kanady wstał i oklaskiwał osobę, która była członkiem jednostki Waffen-SS, nazistowskiej formacji wojskowej odpowiedzialnej za mordowanie Żydów i przedstawicieli innych narodów” – napisano.

Jak dodano, należy wyjaśnić, w jaki sposób wspomniana osoba weszła do budynku kanadyjskiego parlamentu.

Do sprawy odniósł się także ambasador Polski w Kanadzie Witold Dzielski. Podkreślił, że Waffen SS to formacja “odpowiedzialna za zamordowanie tysięcy Polaków i Żydów”.

“Polska nigdy nie zgodzi się na wybielanie takich złoczyńców” – zaznaczył. “Oczekuję przeprosin” – dodał.

09/22 🇨🇦&🇺🇦 leadership at @OurCommons cheered a member of Waffen-SS Galizien, notorious #UA military formation of #WW2 responsible for murdering thousands of Poles & Jews.

🇵🇱 best ally 🇺🇦 has, will never agree on whitewashing such villains! As 🇵🇱 Amb. to 🇨🇦 I expect an apology. pic.twitter.com/j6EkVWGg1d

— Witold Dzielski (@WitoldDzielski) September 24, 2023