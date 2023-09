Zełenski i Trudeau oklaskiwali weterana SS Galizien w kanadyjskim parlamencie

W piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Kanady Justin Trudeau oklaskiwali w kanadyjskim parlamencie weterana SS Galizien. Został nazwany “ukraińskim i kanadyjskim bohaterem”, który walczył z Rosją podczas II wojny światowej.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przemawiał w piątek przed kanadyjskim parlamentem. Później ukraiński parlament uhonorował Jarosława Hunkę, weterana SS Galizien, który wyemigrował do Kanady. Został nazwany “ukraińskim i kanadyjskim bohaterem”, który walczył z Rosją podczas II wojny.

Sprawę nagłośnił w mediach społecznościowych m.in. Ivan Katchanovski z Uniwersytetu w Ottawie. “Weteran dywizji SS Galizien został nazwany przez przewodniczącego kanadyjskiego parlamentu ‘ukraińskim bohaterem’ i ‘kanadyjskim bohaterem’ oraz dostał podziękowania ‘za całą jego służbę'” – podkreślił na platformie X.

This SS Galicia division veteran was also called by Canadian parliament speaker “Ukrainian hero” & “Canadian hero” & thanked “for all his service.” Did anyone in Canadian parliament & government & Zelensky, who all applauded this veteran, realize that he served in Waffen SS… https://t.co/2GN40jiAIX

