Strzały na granicy. Białorusini obawiają się odwrócenia sytuacji? [+VIDEO]

Białoruski reżim zadecydował o nieprzyjmowaniu imigrantów do obozu w Kuźnicy. Być może z obawy o odwrócenie się sytuacji przeciwko Białorusi – poinformował we wtorek białoruski opozycyjny dziennikarz Tadeusz Giczan. Załączył nagranie, na którym widać imigrantów i słychać strzały.

Dziennikarz stwierdza następnie, że białoruscy żołnierze strzelają nad głowami tych, którzy chcą wejść do obozu. Na posterunkach granicznych imigranci są zawracani do Grodna. Giczan załącza nagranie, na którym widać imigrantów i słychać strzały.

Looks like Belarusian regime decided not to allow any more migrants at the camp in Kuznica (perhaps worrying that it could backfire). Soldiers shooting over the heads of those trying to get to the camp. Also at the checkpoints they turn taxis carrying migrants back to Grodno. pic.twitter.com/Pettatp06l

— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 9, 2021