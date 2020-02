Soros przeznaczy miliard dolarów na uniwersytety kształcące w duchu otwartego społeczeństwa

George Soros na konferencji zorganizowanej podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos ogłosił, że przeznaczy miliard dolarów na uniwersytety kształcące w duchu otwartego społeczeństwa.

Żyjemy w czasach, w których łatwiej jest wywierać wpływ na wydarzenia, niż zrozumieć to, co się dzieje. Skutek jest taki, że konsekwencje tych zdarzeń nie są czymś, czego ludzie oczekują. Taki stan rzeczy wykorzystują politycy populiści po to, by realizować swoje własne cele – stwierdził na konferencji Soros.

Określił ten projekt jako najważniejsze przedsięwzięcie swojego życia. W jego opinii odpowiedzią na rosnący populizm jest wysokiej jakości edukacja, zwłaszcza taka, która uczy krytycznego myślenia i kładzie nacisk na wolność nauki. Właśnie dlatego organizowana przez niego sieć uniwersytetów nazywać się będzie Open Society University Network – ma ona bazować na dwóch istniejących już uczelniach: założonym przez Sorosa na Węgrzech Uniwersytecie Środkowoeuropejskim, który Victor Orbán zmusił do przeniesienia do Wiednia oraz amerykańskim Bard College. Soros zaprosił do realizacji tego projektu również inne instytucje.

Węgierski miliarder żydowskiego pochodzenia skrytykował autokratyczne rządy indyjskiego premiera Narendry Modiego, któremu wypomniał prześladowania muzułmańskich mieszkańców Kaszmiru, działania „najniebezpieczniejszego wroga demokracji” przywódcy Chin Xi Jinpinga i wprowadzany przez niego systemu oceny obywateli, a także Jaira Bolsonaro oraz Donalda Trumpa, którego nazwał oszustem i narcyzem – Gdy jego marzenie o zostaniu prezydentem się ziściło, jego narcyzm stał się wręcz patologiczny. W tym samym czasie zdołał zebrać wokół siebie grono ludzi, którzy uwierzyli w jego alternatywną rzeczywistość – powiedział miliarder. Nieprzychylne słowa zostały skierowane przez niego także w kierunku Facebooka: Myślę, że istnieje coś w rodzaju nieformalnego porozumienia między Trumpem a Facebookiem. Facebook będzie współpracować, aby ponownie wybrać Trumpa, a Trump będzie pracował, aby chronić Facebooka – przekonywał Soros.

George Soros jest stałym gościem Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Swoją działalność, w tym finansowanie inicjatyw antypopulistycznych czy prodemokratycznych, nazywa polityczną filantropią.

