Spółka powiązana z Sorosem nowym inwestorem „Rzeczpospolitej”

40 proc. udziałów w Gremi Media, wydawcy dziennika „Rzeczpospolita”, przejmie holenderska spółka, należąca do funduszu MDIF, powiązanego z kontrowersyjnym miliarderem Georgem Sorosem.

Spółka KCI SA, główny akcjonariusz Gremi Media, czyli wydawcy gazet „Rzeczpospolita”, „Parkiet” i ich serwisów internetowych, www.rp.pl i www.parkiet.com, zawarła porozumienie z holenderską spółką Pluralis w sprawie sprzedaży 40 proc. udziałów w Gremi Media. Dodajmy, że KCI posiada również pakiety kontrolne w spółkach e-Kiosk i KancelarieRP oraz 47 proc. w spółce MMC Conferences S.A. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.

„Objęcie udziałów przez Pluralis B.V. zapewni, wraz z pełniejszą dywersyfikacją własności w Gremi Media, kompetencje i wiedzę ekspercką gwarantowaną przez głównych międzynarodowych inwestorów medialnych, umożliwiając jednocześnie obecnemu kierownictwu zachowanie kontroli operacyjnej” – wynika z komunikatu na portalu rp.pl.

Pluralis B.V. to holenderska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa holenderskiego z siedzibą w Amsterdamie. Inwestycja w Gremi Media to jej druga inwestycja w Europie Środkowej. Na początku tego roku przejęła ona 34 proc. udziałów w Petit Press, drugim co do wielkości wydawcy wiadomości na Słowacji.

Według portalu wirtualnemedia.pl, spółka Pluralis należy do funduszu Media Development Investment Fund (MDIF) i belgijskiej firmy medialnej Mediahuis. Wspomniany fundusz jest powiązany z miliarderem Georgem Sorosem.

Spółka oświadczyła, że „w wyniku dokonanego przeglądu opcji strategicznych, zarząd emitenta podjął w dniu 26 listopada 2021 decyzję o wyborze jednego z podmiotów, na zasadzie czasowej wyłączności, jako partnera do szczegółowych uzgodnień dotyczących strategicznej współpracy z uwagi na największą wartość dodaną zarówno dla spółki, jak i dla Gremi Media SA”.

Jak oficjalnie poinformowano, w piątek KCI zawarło z holenderskim funduszem Pluralis B.V. niewiążące porozumienie, tzw. term sheet. Obejmuje ono podstawowe warunki transakcji sprzedaży akcji Gremi Media dotyczące warunków brzegowych nabycia przez Pluralis B.V. akcji stanowiących 40 proc. kapitału zakładowego Gremi Media SA. Pakiet ten daje zarazem uprawnienia do 37,6 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Gremi Media. Zakup ma zostać przeprowadzony w ramach dwóch transz. Zaznaczono, że „transakcja na uzgodnionych w term sheet warunkach pozytywnie wpłynie na sytuację finansową emitenta”, który o kolejnych etapach dotyczących tych transakcji będzie informować w odrębnych raportach.

Kurs akcji KCI po ogłoszeniu porozumienia wzrósł o ponad 7 proc.

