Solidarna Polska chce zaskarżenia rozporządzenia UE do Trybunału Konstytucyjnego

Solidarna Polska wydała w sobotę oświadczenie dotyczące rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie powiązania środków z praworządnością. Partia Zbigniewa Ziobry chce zaskarżyć decyzję do Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Jak czytamy w sobotnim oświadczeniu Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry -„Solidarna Polska rekomenduje niezwłoczne zaskarżenie tego rozporządzenia zarówno przed polskim Trybunałem Konstytucyjnym, z uwagi na zastrzeżenia dotyczące możliwości ingerowania w działalność konstytucyjnych organów państwa, jak też przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej”.

„W koalicji Zjednoczonej Prawicy istnieje dzisiaj fundamentalna różnica pomiędzy stanowiskiem Solidarnej Polski a Prawem i Sprawiedliwością i Porozumieniem Jarosława Gowina. Znajdzie ona wyraz w głosowaniu w Sejmie. Solidarna Polska będzie głosowała przeciw ratyfikowaniu wynikających z pakietu budżetowego rozwiązań związanych z zaciągnięciem nowych zobowiązań finansowych przez Unię Europejską. Elementem tego pakietu jest bowiem kwestionowane rozporządzenie”.

Zdaniem Solidarnej Polski rozporządzenie łamie unijne traktaty. Partia Ministra Sprawiedliwości obawia się, że w wyniku braku jakichkolwiek zmian w rozporządzeniu, została stworzona „możliwość znaczącego ograniczania polskiej suwerenności”.

Europoseł z ramienia SP Patryk Jaki dodał na Twitterze: „Chcę tylko, abyście wiedzieli, że naprawdę zrobiliśmy wszystko co można było, aby to powstrzymać. Zamawialiśmy opinie prawne krajowe, zagraniczne, robiliśmy konferencje, groźby, prośby – nic nie było w stanie powstrzymać premiera, który chciał to podpisać”.

