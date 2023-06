Słowacja dodaje prawo do płatności gotówkowych do konstytucji

Każdy ma prawo płacić za zakupy towarów i usług gotówką, mówi nowa poprawka do słowackiej konstytucji, która została przyjęta w zeszłym tygodniu przy poparciu 111 posłów i ma chronić fizyczne płatności przed przyszłością, w której cyfrowe euro może stać się obowiązkowe – informuje portal Euractiv.

Jak przekazał portal Euractiv, każdy ma prawo płacić za zakupy towarów i usług gotówką, mówi nowa poprawka do słowackiej konstytucji, która została przyjęta w zeszłym tygodniu przy poparciu 111 posłów i ma chronić fizyczne płatności przed przyszłością, w której cyfrowe euro może stać się obowiązkowe

Nowa poprawka została zaproponowana przez partię Sme Rodina, nastawioną na Tożsamość i Demokrację.

„To bardzo ważne, że w Konstytucji jest zapis, na podstawie którego możemy się w przyszłości bronić przed wszelkimi rozkazami z zewnątrz, mówiącymi, że może być tylko cyfrowe euro i żadnych innych form płatności” – powiedział poseł Miloš Svrček, jeden z autorów ustawy podczas debaty sejmowej.

Oczekuje się, że propozycja Komisji Europejskiej dotycząca cyfrowego euro zostanie przedstawiona 28 czerwca. Podobnie jak kryptowaluty, cyfrowe euro mogłoby być wykorzystywane do płatności cyfrowych, ale byłoby kontrolowane przez Europejski Bank Centralny. Jednak obie instytucje upierają się, że to tylko dodatek, a nie zamiennik gotówki.

„Może być początkowo sprzedawane jako alternatywa, ale stopniowo stanie się jasne, że może to być tylko wyłączność”, powiedział liberalny poseł Marián Viskupič o cyfrowych planach euro. Ostrzegł, że spowoduje to „monitorowanie całego życia człowieka” przez EBC i nazwał to „marzeniem inżyniera społecznego”. Posłowie prawicy również przyłączyli się do polityków ostrzegających przed „całkowitą utratą prywatności”, jaką przyniesie cyfrowe euro.

Parlament przyjął również poprawkę złożoną przez Viskupiča, która daje sklepikarzom prawo do odmowy płatności gotówką z „właściwych lub powszechnie obowiązujących powodów”. Ma to na celu ochronę automatów obsługujących wyłącznie karty lub właścicieli sklepów, którzy martwią się rabunkami lub zarazkami na banknotach i monetach.

Zobacz też: Parlament Słowacji nie chce rządu technicznego powołanego przez liberalną prezydent

Nowelizacja może oznaczać, że prawo do środków pieniężnych jest teraz słabsze niż wcześniej. Wcześniej obowiązujące prawo banku centralnego ograniczało odmowę wypłaty gotówki do przyczyn „prawnych”, a zalecenie Komisji z 2010 r. mówi również, że odmowa przyjęcia gotówki powinna być dozwolona tylko w przypadkach „dobrej wiary”, na przykład, gdy sprzedawca nie ma reszty.

Kresy.pl/Euractiv